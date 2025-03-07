Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 18 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Sopia Eco Mall, Khu đô thị Phú Cường, TP Rạch Giá ...và 23 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

MayCha được thành lập vào năm 2018 với sứ mệnh mang tinh hoa trà Việt đến gần hơn với mọi người: sản phẩm chất lượng và sáng tạo, dịch vụ thân thiện, tiện lợi và giá cả phải chăng. Với niềm đam mê sâu sắc với trà, những người sáng lập MayCha đã đi khắp các vùng miền ở Việt Nam và khắp thế giới để tìm kiếm những nguyên liệu tốt nhất và phát triển những công thức nấu ăn ngon nhất cho khách hàng Việt Nam. Đến năm 2024, MayCha đã mở rộng tới hơn 84 cửa hàng ở khu vực miền Nam và miền Trung, bán được 1,5 triệu cốc mỗi ngày và trở thành thương hiệu hàng đầu trên tất cả các nền tảng trực tuyến. MayCha liên tục đổi mới chất lượng sản phẩm và mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, với mục tiêu trở thành thương hiệu trà số một tại chuỗi thị trường tại Việt Nam.

Với 84 cửa hàng trên khắp cả nước, hệ thống trà sữa MayCha tiếp tục tìm kiếm đồng đội gia nhập vị trí Shift Supervisor/ Shift Leader để đảm nhiệm các đầu mục quan trọng như sau:

Vận hành ca làm việc

Hướng dẫn nhân viên mới

Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên

Giám sát chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và tác phong làm việc của nhân viên.

Giải quyết các vấn đề phát sinh tại cửa hàng. Đảm bảo các tiêu chuẩn về dịch vụ, mang đến cho khách hàng trải nghiệm chất lượng phục vụ cao

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm tại vị đương nhiệm hoặc trách nhiệm tương đương

Tính cách: hòa đồng – vui vẻ - năng động – sáng tạo

Chủ động và trách nhiệm trong công việc

Lập kế hoạch và tổ chức công việc

Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ

Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực được đánh giá trong quá trình phỏng vấn

Thưởng BSC hàng tháng (dao động 850.000 - 3.200.000. Tỷ lệ trên 70% cửa hàng toàn hệ thống đạt thưởng BSC)

Lương tháng 13, bonus theo tình hình kinh doanh

Thử việc 100% lương

BHXH, Bảo hiểm tại nạn 24/7

Chính sách ưu đãi nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

