Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Kiên Giang thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: 283 Trần Quang Khải, phường An Hòa, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).

Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử

Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo.

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Chấp nhận đi công tác (không thường xuyên).

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương hằng năm.

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm

Phép năm theo luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Bảo hiểm tai nạn 24h

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.