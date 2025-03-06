Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Team building, Marathon, hoạt động vì môi trường...., Quận 11

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ:
Trách nhiệm:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưng viên tốt nghiệp ngành Dược
- Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán thương lượng và xây dựng các mối quan hệ (năng lực cốt lõi cần có của ứng viên ).
- Khả năng giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng quản lý công việc, quyết đoán trong công việc.
- Kỹ năng lên và thực hiện kế hoạch.
- Chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm với công việc được giao.
- Thái độ làm việc tích cực, không từ bỏ, không gì là không thể.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 1, số 968 đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

