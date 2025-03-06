Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Team building, Marathon, hoạt động vì môi trường...., Quận 11
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ:
Trách nhiệm:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưng viên tốt nghiệp ngành Dược
- Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán thương lượng và xây dựng các mối quan hệ (năng lực cốt lõi cần có của ứng viên ).
- Khả năng giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng quản lý công việc, quyết đoán trong công việc.
- Kỹ năng lên và thực hiện kế hoạch.
- Chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm với công việc được giao.
- Thái độ làm việc tích cực, không từ bỏ, không gì là không thể.
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
