Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Team building, Marathon, hoạt động vì môi trường...., Quận 11

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ:

Trách nhiệm:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưng viên tốt nghiệp ngành Dược

- Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán thương lượng và xây dựng các mối quan hệ (năng lực cốt lõi cần có của ứng viên ).

- Khả năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng quản lý công việc, quyết đoán trong công việc.

- Kỹ năng lên và thực hiện kế hoạch.

- Chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Thái độ làm việc tích cực, không từ bỏ, không gì là không thể.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide

