Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Sopia Eco Mall, Khu đô thị Phú Cường, TP Rạch Giá ...và 13 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

MayCha được thành lập năm 2018 với sứ mệnh mang tinh túy trà Việt đến gần hơn với mọi người: sản phẩm chất lượng và sáng tạo, dịch vụ thân thiện và tiện lợi, giá cả phải chăng. Với niềm đam mê mãnh liệt về trà, Founders của MayCha đã cùng nhau đi khắp vùng miền Việt Nam và thế giới để tìm ra những nguyên liệu tốt nhất, phát triển những công thức ngon nhất cho khách hàng Việt. Đến 2024, MayCha tiếp tục phát triển hơn 80 cửa hàng tại miền Nam và miền Trung với 1,5 triệu ly được bán ra mỗi ngày và là thương hiệu hàng đầu trên tất cả các nền tảng online. MayCha luôn liên tục sáng tạo các sản phẩm chất lượng, mở rộng mạng lưới trên toàn quốc với mục tiêu trở thành thương hiệu số một về trà trên thị trường chuỗi tại Việt Nam.

Không dừng lại tại các thị trương hiện có, MayCha tiếp tục mở rộng thị trường đến TP. Bảo Lộc và TP. Đà Lạt (Khai trương vào ngày 01.01.2024. MayCha tìm kiếm Quản lý cửa hàng và Trưởng ca cửa hàng cho thị trường đầy tiềm năng này với mô tả công việc chi tiết như sau:

Quản lý vận hành :

- Hiểu rõ quy trình vận hành và các nội quy Công ty, đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy trình làm việc tại cửa hàng.

- Đảm nhiệm vai trò điều hành cửa hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nhận và triển khai các thông tin từ Quản lý khu vực (AM) về nội quy Công ty, các chính sách ban hành và các chương trình marketing để quảng bá hình ảnh cửa hàng và tiếp cận tốt được với khách hàng tiềm năng trong khu vực;

- Giải quyết các vấn đề khác phát sinh tại cửa hàng. Đảm bảo các tiêu chuẩn về dịch vụ, mang đến cho khách hàng trải nghiệm chất lượng phục vụ tốt.

2. Quản lý nhân sự :

- Quản lý đội ngủ nhân sự cửa hàng, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hòa nhập cho các thành viên.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo chuyên môn, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên.

- Quan tâm, hỗ trợ giải đáp những khó khăn, thắc mắc của nhân viên.

3. Quản lý doanh thu và chi phí

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn và đồng nhất khi trao đến tay khách hàng.

- Theo dõi và kiểm soát hàng hóa, đảm bảo hàng hóa sử dụng tại cửa hàng đủ, đạt chuẩn cũng như quản lý khối lượng hàng tồn kho.

- Chịu trách nhiệm về target doanh thu.

- Kiểm soát chi phí cửa hàng bao gồm chi phí hàng hóa, hỏng hủy hao hụt và chi phí nhân sự. Dựa vào đó, duy trì sự phát triển lợi nhuận cho cửa hàng. Thực hiện đúng các chỉ số theo yêu cầu công ty đưa ra.

- Lập các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và nhân sự của cửa hàng hoặc theo yêu cầu của Quản lý khu vực

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm tại vị đương nhiệm hoặc trách nhiệm tương đương tại các chuỗi F&B, Retail (có food)

Tính cách: hòa đồng – vui vẻ - năng động – sáng tạo

Chủ động và trách nhiệm trong công việc

Lập kế hoạch và tổ chức công việc

Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ

Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ

Khả năng kiểm soát tốt các chi phí hoạt động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực được đánh giá trong quá trình phỏng vấn

Thưởng BSC hàng tháng ( Store Manager thưởng từ 1.200.000 - 4.500.000/ tháng)

Lương tháng 13, bonus theo tình hình kinh doanh

Thử việc 100% lương

BHXH, Bảo hiểm tại nạn 24/4

Chính sách ưu đãi nội bộ

Các hoạt động truyền thông nội bộ vui nhộn

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

