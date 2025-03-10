Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Hòn Sơn,Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho khách sạn, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing và Content Marketing.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch và báo cáo kết quả.

Tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh marketing, bao gồm hình ảnh, video và văn bản.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, influencer và khách hàng.

Quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Phân tích dữ liệu từ các kênh marketing để tối ưu hóa chiến lược và cải thiện hiệu quả.

Sử dụng các công cụ phân tích web như Google Analytics để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch.

Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành khách sạn.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing và Content Marketing.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng viết tốt và khả năng tạo nội dung hấp dẫn.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, ...

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động trong ngành khách sạn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin