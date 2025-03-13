Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Ngoại Thất Nguyên Hương Phúc làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Ngoại Thất Nguyên Hương Phúc
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang:
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn và bán hàng cho khách du lịch lưu trú tại Resort.
Trưng bày và sắp xếp hàng hoá, vệ sinh cửa hàng, tài sản của cửa hàng
Kiểm hàng định kỳ, chăm sóc khách hàng...
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh giao tiếp
Có thể xoay ca, tăng ca, làm tết, có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế.
Có thể xoay ca, tăng ca, làm tết, có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Ngoại Thất Nguyên Hương Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13,Thưởng doanh thu, lễ, tết.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Ngoại Thất Nguyên Hương Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI