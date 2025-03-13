Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Ngoại Thất Nguyên Hương Phúc làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Tư vấn và bán hàng cho khách du lịch lưu trú tại Resort.

Trưng bày và sắp xếp hàng hoá, vệ sinh cửa hàng, tài sản của cửa hàng

Kiểm hàng định kỳ, chăm sóc khách hàng...

Tiếng anh giao tiếp

Có thể xoay ca, tăng ca, làm tết, có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế.

Lương tháng 13,Thưởng doanh thu, lễ, tết.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

