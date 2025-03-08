Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH
- Long An: Chế độ bảo hiểm Du Lịch hàng năm Cấp phát đồng phục Chế độ thưởng theo chính sách Công ty Chăm sóc sức khỏe Đào tạo theo định kỳ Công tác phí Nghỉ phép năm, Thị xã Kiến Tường
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc kinh doanh, bán hàng theo chiến lược phát triển của Công ty.
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhiệt tình trong công việc.
Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ
Chịu được áp lực công việc.
Đi công tác theo yêu cầu khi cần thiết.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
