Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Công ty hỗ trợ suất ăn trưa, nhà ở ký túc xá cho CBNV ở cách xa nơi làm việc. Làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân. Lương cạnh tranh, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty. Chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của Luật lao động. Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty., Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền.
Kiểm tra két thu ngân mỗi khi bắt đầu và kết thúc ca làm việc, đảm bảo két thu ngân luôn chính xác và đủ của lượng tiền giao dịch.
Hiểu về sản phẩm, tư vấn với khách hàng về các dịch vụ cần thiết.
Giới thiệu với khách hàng về dịch vụ giao hàng, cũng như các chương trình khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mãi thêm (nếu có).
Tính tổng tiền thu được trong ca làm việc và so sánh với báo cáo bán hàng, nộp tiền và chịu trách nhiệm của ca làm việc theo đúng quy định của Công ty.
Luôn dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng ngay ngắn quầy thu ngân.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý: vệ sinh gian hàng, sắp xếp hàng hóa,….

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ngoại hình ưa nhìn.
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm liên quan.
Khả năng tính toán nhanh và chính xác.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ nhiệt tình.
Kỹ năng bán hàng.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

