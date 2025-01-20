Tuyển Phụ bếp Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,500 USD

Mức lương 400 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32, ngõ 22 , Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 400 - 1,500 USD

- Giám sát thi công xây lắp các công trình viễn thông

- Phối hợp và giao tiếp làm việc trực tiếp với cán bộ Chủ đầu tư

- Lập bảng tiến độ thi công với nhà thầu chính, tổ đội thi công.

- Quản lý vật tư, máy móc thiết bị.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch làm hồ sơ thanh quyết toán đạt tiến độ.

Với Mức Lương 400 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 1988 đổ lên

- Nam, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, điện, điện tử, truyền thông liên lạc(viễn thông), công nghệ thông tin...

- Nhanh nhẹn, làm việc nhóm tốt.

- Khả năng giao tiếp.

- Biết sử dụng cad, word, excel.... các phần mềm hỗ trợ thi công trên hiện trường

Quyền lợi

- Lương theo thỏa thuận từ 8 đến 30 triệu tùy theo năng lực, kinh nghiệm thực tế

- Được hưởng chế độ công tác phí khi đi thi công các dự án

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đại Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đại Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin