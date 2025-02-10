Tuyển Phụ bếp Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Hệ thống giáo dục Edufit
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Phụ bếp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình. Tập đoàn Giáo dục Edufit – Trường mầm non Sakura Montessori tuyển dụng vị trí Phụ bếp với trách nhiệm chính như sau:
1. Thực hiện các công việc tại bếp ăn:
- Chuẩn bị nguyên liệu, thành phần món ăn theo công thức.
- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc chế biến thức ăn theo như phân công của bếp trưởng.
- Đảm bảo luôn đủ các nguyên, vật liệu thực phẩm để chế biến món ăn.
- Kiểm tra hàng hóa khi lấy ra và cất vào kho.
- Sơ chế các nguyên, vật liệu theo yêu cầu của cấp trên.
- Giữ vệ sinh khu vực làm việc.
- Vệ sinh dụng cụ, sắp xếp gọn gàng.
- Vệ sinh tủ, kệ đựng thực phẩm. Sắp xếp thực phẩm gọn gàng.
- Chấp hành tốt nội quy của bếp về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Đảm bảo các máy móc, thiết bị trong khu vực bếp luôn hoạt động tốt.
2. Các công việc khác:
- Thực hiện các công việc do Tổ trưởng, Bếp trưởng, Bếp phó phân công.
- Học hỏi cách chế biến các món ăn.
- Thực hiện các công việc khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công ty, các đơn vị thanh/ kiểm tra và Pháp Luật Việt Nam theo phân công và hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình sức khỏe tốt.
- Ưu tiên nhân sự có chứng chỉ nghề nấu ăn trung cấp trở lên.
- Có trên 1 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương tự. Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm làm việc tại trường học.
- Yêu nghề, yêu trẻ.
- Trung thực, trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng chịu áp lực cao .

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.
Thu nhập cạnh tranh và được tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.
Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 - 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương các Nhà giáo 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng kỳ...
Chính sách ưu đãi học phí cho con với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn.
Chính sách đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn bị cho lộ trình thăng tiến của CBNV.
Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ đặc biệt của Công ty (bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định).
Chế độ du lịch và khám sức khỏe thường niên theo quy định của Công ty.
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, 6h00 - 15h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống giáo dục Edufit

Hệ thống giáo dục Edufit

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô H3-LC Khu đô thị Tây hồ tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

