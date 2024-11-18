Tuyển việc làm y tá Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 167 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Hỗ trợ các Bác sĩ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Tuân thủ quy trình, quy định của Phòng khám:

Kiểm tra và chuẩn bị các dụng cụ, ghế máy luôn sẵn sàng trong ca làm việc.

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cho từng ca điều trị. Trả dụng cụ để vô trùng và vệ sinh ghế, máy sau mỗi ca điều trị.

Vệ sinh khu vực điều trị, ghế, máy và các công việc theo lịch phân công.

Bảo quản vật tư, dụng cụ sử dụng trong khu vực điều trị, phòng khám.

Các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Bác sĩ trưởng và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt, tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi.

Trách nhiệm, ân cần, tận tâm với khách hàng, đồng nghiệp.

Tốt nghiệp trong ngành Y (Y sỹ/Điều dưỡng), trên 2 kinh nghiệm Nha khoa

Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường tập đoàn chuyên nghiệp

Có chính sách phúc lợi dành riêng cho nhân viên hệ sinh thái AB – Lê Thành

Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được hưởng ưu đãi chăm sóc răng miệng dành cho nhân viên

Chương trình teambuilding kết nối đồng nghiệp

Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ (có cấp chứng chỉ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin