Tuyển việc làm y tá Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
- Hồ Chí Minh: 167 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Hỗ trợ các Bác sĩ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
Tuân thủ quy trình, quy định của Phòng khám:
Kiểm tra và chuẩn bị các dụng cụ, ghế máy luôn sẵn sàng trong ca làm việc.
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cho từng ca điều trị. Trả dụng cụ để vô trùng và vệ sinh ghế, máy sau mỗi ca điều trị.
Vệ sinh khu vực điều trị, ghế, máy và các công việc theo lịch phân công.
Bảo quản vật tư, dụng cụ sử dụng trong khu vực điều trị, phòng khám.
Các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Bác sĩ trưởng và Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trách nhiệm, ân cần, tận tâm với khách hàng, đồng nghiệp.
Tốt nghiệp trong ngành Y (Y sỹ/Điều dưỡng), trên 2 kinh nghiệm Nha khoa
Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe Thì Được Hưởng Những Gì
Có chính sách phúc lợi dành riêng cho nhân viên hệ sinh thái AB – Lê Thành
Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được hưởng ưu đãi chăm sóc răng miệng dành cho nhân viên
Chương trình teambuilding kết nối đồng nghiệp
Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ (có cấp chứng chỉ)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
