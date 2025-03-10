Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 1 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Nhiệmvụ1:Chịutráchnhiệmvềsảnxuấtnộidung

Xây dựng kếhoạch,lênýtưởng sáng tạonội dung theo yêucầucủa Công ty.

Thựchiệnviệcxuấtbản,quảnlý,đo lườngvà tốiưuchất lượng nội dungtrêncácnềntảng.

Đảmbảo chỉ tiêuKPIs về sốlượngvàchất lượng nộidungtrêncácnền tảng.

ThựchiệncácbáocáođịnhkỳhằngTuần/Tháng/Quýhoặcđộtxuất.

Nhiệmvụ2:Nghiêncứuvàtốiưuhoáchấtlượngnội dung

Nghiên cứu Trends,cách thức hoạtđộng,tìmhiểu thuật toán vàquyđịnh mớicủacác nền tảng.

Thựchiệnnghiêncứuthịtrường,theodõiđốithủ,tìmhiểu nhucầu&chândungkhách hàngtiềmnăng.

Thamgiavàoquátrìnhđịnhhướng,xây dựngnộidung&mediađểphụcvụchocácchiến dịchDigital.

Quảnlý,theodõi vàlàmviệcvớicácAgencyvà NCCliênkếtvớicôngty.

ĐềxuấtchoBanLãnhĐạocácgiảiphápnhằmnângcaochấtlượngcôngviệc.

Thựchiệncácnhiệmvụphát sinh khácdocấp quản lýtrực tiếp hoặc BLĐ giaophó.

Nhiệmvụ3:Thamgiađàotạonângcaokiếnthức

Tham giađầyđủ các buổi đàotạovềkiến thứcsản phẩm,thịtrường,đốithủcạnh tranh.

Thamgiađầyđủcáclớphuấnluyệnđểnângcaokiếnthứcchuyên môncủabảnthânvàvậndụngcáckiếnthứcđãhọcvàothựctếcôngviệc.

Nhiệmvụ4:Thựchiệnđánhgiácôngviệcvàtuânthủquyđịnhcủacôngty

Thựchiệncôngviệcđảmbảo tuân thủquyđịnhcủacông tyvà phápluật.

Chung tay xây dựng môi trườnglàmviệc chínhtrực,tận tâm,chuyênnghiệpcùngtập thểđoàn kết.

Thựchiệnđịnhhướngpháttriểnsựnghiệpvànângcaohiệuquảcôngviệcchobảnthân.

Thựchiện đánh giáhiệuquảlàmviệc củabản thân đầy đủ theoTháng/Quý/Năm.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TốtnghiệpcáctrườngTrungcấp,Caođẳng,Đạihọcchuyên ngànhMarketingvàtruyền thông.

Kiến thức sâu và rộng về Marketing và truyền thông cùng các xu hướng kinhdoanhbấtđộngsảntạiViệtNam.

Ưutiênứngviêncókinhnghiệm ởvịtrítươngđương từ1nămtrởlên

Đã từng triển khai Marketing các sản phẩm cao cấp như: Novaland, Vinhomes, MasteriseHomes,Sun Group,CapitaLand,KeppleLand....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận, cạnh tranh theo năng lực.

Thưởng KPIs, lương tháng 13.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin