Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
- Hồ Chí Minh:
- Số 1 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Nhiệmvụ1:Chịutráchnhiệmvềsảnxuấtnộidung
Xây dựng kếhoạch,lênýtưởng sáng tạonội dung theo yêucầucủa Công ty.
Thựchiệnviệcxuấtbản,quảnlý,đo lườngvà tốiưuchất lượng nội dungtrêncácnềntảng.
Đảmbảo chỉ tiêuKPIs về sốlượngvàchất lượng nộidungtrêncácnền tảng.
ThựchiệncácbáocáođịnhkỳhằngTuần/Tháng/Quýhoặcđộtxuất.
Nhiệmvụ2:Nghiêncứuvàtốiưuhoáchấtlượngnội dung
Nghiên cứu Trends,cách thức hoạtđộng,tìmhiểu thuật toán vàquyđịnh mớicủacác nền tảng.
Thựchiệnnghiêncứuthịtrường,theodõiđốithủ,tìmhiểu nhucầu&chândungkhách hàngtiềmnăng.
Thamgiavàoquátrìnhđịnhhướng,xây dựngnộidung&mediađểphụcvụchocácchiến dịchDigital.
Quảnlý,theodõi vàlàmviệcvớicácAgencyvà NCCliênkếtvớicôngty.
ĐềxuấtchoBanLãnhĐạocácgiảiphápnhằmnângcaochấtlượngcôngviệc.
Thựchiệncácnhiệmvụphát sinh khácdocấp quản lýtrực tiếp hoặc BLĐ giaophó.
Nhiệmvụ3:Thamgiađàotạonângcaokiếnthức
Tham giađầyđủ các buổi đàotạovềkiến thứcsản phẩm,thịtrường,đốithủcạnh tranh.
Thamgiađầyđủcáclớphuấnluyệnđểnângcaokiếnthứcchuyên môncủabảnthânvàvậndụngcáckiếnthứcđãhọcvàothựctếcôngviệc.
Nhiệmvụ4:Thựchiệnđánhgiácôngviệcvàtuânthủquyđịnhcủacôngty
Thựchiệncôngviệcđảmbảo tuân thủquyđịnhcủacông tyvà phápluật.
Chung tay xây dựng môi trườnglàmviệc chínhtrực,tận tâm,chuyênnghiệpcùngtập thểđoàn kết.
Thựchiệnđịnhhướngpháttriểnsựnghiệpvànângcaohiệuquảcôngviệcchobảnthân.
Thựchiện đánh giáhiệuquảlàmviệc củabản thân đầy đủ theoTháng/Quý/Năm.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức sâu và rộng về Marketing và truyền thông cùng các xu hướng kinhdoanhbấtđộngsảntạiViệtNam.
Ưutiênứngviêncókinhnghiệm ởvịtrítươngđương từ1nămtrởlên
Đã từng triển khai Marketing các sản phẩm cao cấp như: Novaland, Vinhomes, MasteriseHomes,Sun Group,CapitaLand,KeppleLand....
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPIs, lương tháng 13.
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
