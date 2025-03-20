Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Team Synergy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Team Synergy
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Team Synergy

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 4/1/6 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận brief và lên ý tưởng game Team-building, trình bày concept, viết proposal bằng Power Point cho các chương trình (Meeting, Team Building, Year End Party, Family Day, Event,...)
- Phối hợp với Ekip thực thi và triển khai chương trình sau khi thắng thầu
- Lên ý tưởng kịch bản và theo sát quá trình sản xuất video clip

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tư duy sáng tạo, thường xuyên cập nhận các xu hướng nội dung mới.
- Kỹ năng lập kế hoạch,
- Kỹ năng quản lý thời gian để đảm bảo deadline và chất lượngcần có của Proposal.
- Kỹ năng sử dụng PowerPoint/Canva (ưu tiên PPT) và kỹ năng thiết kế nhanh là một điểm mạnh.

Tại Công Ty TNHH Team Synergy Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ T7 – CN. Thời gian làm việc từ 8:30 - 17:30, nghỉ trưa 2 tiếng. Thứ 2 bắt đầu làm việc từ 10h sáng.
- Phòng làm việc hiện đại, thiết kế phù hợp làm việc teamwork.
- Nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo nên môi trường hòa đồng, vui vẻ.
- Du lịch trong, ngoài nước hằng năm.
- Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 02 - 03 tuần nhận full lương
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp l

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Team Synergy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4/1/6 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

