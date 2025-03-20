Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Team Synergy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Team Synergy
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 4/1/6 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Nhận brief và lên ý tưởng game Team-building, trình bày concept, viết proposal bằng Power Point cho các chương trình (Meeting, Team Building, Year End Party, Family Day, Event,...)
- Phối hợp với Ekip thực thi và triển khai chương trình sau khi thắng thầu
- Lên ý tưởng kịch bản và theo sát quá trình sản xuất video clip
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tư duy sáng tạo, thường xuyên cập nhận các xu hướng nội dung mới.
- Kỹ năng sử dụng PowerPoint/Canva (ưu tiên PPT) và kỹ năng thiết kế nhanh là một điểm mạnh.
Tại Công Ty TNHH Team Synergy Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ T7 – CN. Thời gian làm việc từ 8:30 - 17:30, nghỉ trưa 2 tiếng. Thứ 2 bắt đầu làm việc từ 10h sáng.
- Du lịch trong, ngoài nước hằng năm.
- Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 02 - 03 tuần nhận full lương
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp l
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Team Synergy
