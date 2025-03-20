Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Team Synergy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 4/1/6 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận brief và lên ý tưởng game Team-building, trình bày concept, viết proposal bằng Power Point cho các chương trình (Meeting, Team Building, Year End Party, Family Day, Event,...)

- Phối hợp với Ekip thực thi và triển khai chương trình sau khi thắng thầu

- Lên ý tưởng kịch bản và theo sát quá trình sản xuất video clip

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tư duy sáng tạo, thường xuyên cập nhận các xu hướng nội dung mới.

- Kỹ năng lập kế hoạch,

- Kỹ năng quản lý thời gian để đảm bảo deadline và chất lượngcần có của Proposal.

- Kỹ năng sử dụng PowerPoint/Canva (ưu tiên PPT) và kỹ năng thiết kế nhanh là một điểm mạnh.

Tại Công Ty TNHH Team Synergy Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ T7 – CN. Thời gian làm việc từ 8:30 - 17:30, nghỉ trưa 2 tiếng. Thứ 2 bắt đầu làm việc từ 10h sáng.

- Phòng làm việc hiện đại, thiết kế phù hợp làm việc teamwork.

- Nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo nên môi trường hòa đồng, vui vẻ.

- Du lịch trong, ngoài nước hằng năm.

- Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 02 - 03 tuần nhận full lương

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp l

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Team Synergy

