Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu

Công ty TNHH Elipsport
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công ty TNHH Elipsport

Producer (Sản xuất phim)

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Elipsport

Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1A Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Phối hợp với nhân viên Content xây dựng ý tưởng, kịch bản cho video theo kế hoạch marketing của Công ty.
Chịu trách nhiệm sản xuất ( quay, biên tập, chỉnh sửa và xử lý) các video theo kế hoạch marketing của Công ty: Video quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, video feedback khách hàng, video sự kiện...phù hợp với các nền tảng Media: Facebook, Tiktok, Youtube,...
Dựng phim (Âm thanh, hình ảnh, ánh sáng,...) các chương trình do Công ty sản xuất.
Setup thiết bị & thực hiện quay livestream trên nền tảng : Facebook, TikTok, Shopee...
Đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của các sản phẩm video. Tạo các hiệu ứng đặc biệt, motion graphics để nâng cao chất lượng video.
Phối hợp chặt chẽ với team marketing để đảm bảo nội dung video phù hợp với chiến lược marketing.
Thường xuyên cập nhật & triển khai các ứng dựng công nghệ mới trong ngành để tới đa hóa hiệu quả ( đặc biệt là sự dụng công nghệ AI).
Theo dõi cập nhật xu hướng video mới trong & ngoài lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Quản lý các thiết bị quay, dựng và thực hiện các công việc được phân công khác của team Media.
Báo cáo tiến độ & kết quả công việc theo tuần / tháng cho cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 23 - 30 tuổi
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế hoặc liên quan đến quay dựng, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (đã từng làm trong ngành Ghế massage, thiết bị thể thao là một lợi thế).
Sử dụng phần mềm Adobe Premiere, After Effects, CapCut, Photoshop/AI và các phần mềm livestreams đa nền tảng.
Sử dụng thành thạo các thiết bị quay chụp ( sử dụng thành thạo Flycam là một lợi thế)...
Có những dự án& video thành phẩm thực tế( gửi kèm khi ứng tuyển). Ứng viên có kinh nghiệm sản xuất các TVC, video quảng cáo, video ngắn được lên xu hướng & nhiều lượt xem là một lợi thế.
Kỹ năng quản lý thời gian & làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt để truyển đạt chính xác các ý tưởng cho cấp trên và các thành viên trong nhóm.
Kiến thức liên quan - Nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng xã hội - văn hóa - giải trí thịnh hành và xu hướng video marketing.
Tố chất cần thiết - Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm. - Tuân thủ đúng deadline, sẵn sàng tăng ca theo yêu cầu công việc. - Chịu được áp lực cao trong công việc, thái độ tích cực, cầu tiến. - Có khiếu thẩm mỹ, khả năng tư duy và sáng tạo tốt, đam mê quay dựng video.

Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 11,000,000 - 18,000,000đ/ tháng + thưởng hiệu quả công việc
Ký HĐLĐ ngay khi bắt đầu làm việc chính thức.
Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và nhà nước.
Được Thưởng lương Tháng 13+ Thưởng nóng hấp dẫn khác.
Được hưởng chính sách tăng lương hằng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm. (Hội đá bóng nam hàng tuần)
Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Elipsport

Công ty TNHH Elipsport

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1A Hoàng Trọng Mậu, KDC Him Lam, phường Tân Hưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

