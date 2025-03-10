Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 42 Lê Đại Hành,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim)

Tham gia sản xuất các video chuyên sâu trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp.

Quay, dựng và chỉnh sửa video theo yêu cầu, đảm bảo nội dung hấp dẫn, dễ hiểu và phù hợp với xu hướng thị trường.

Tham gia đóng góp ý tưởng, xây dựng kịch bản video cùng nhóm nội dung.

Đảm bảo tiến độ sản xuất video đúng với KPI đề ra.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên:

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sản xuất video ngắn trên các nền tảng trực tuyến.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Premiere, CapCut hoặc các phần mềm tương đương.

Khả năng quay dựng linh hoạt, sáng tạo hiệu ứng động để tạo sức hút cho video.

Có tinh thần làm việc nhóm tốt và khả năng tự chủ động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về xu hướng video ngắn hiện nay.

Quyền Lợi Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO

Quyền lợi:

Lương cứng từ 12,000,000 VND đến 15,000,000 VND, thù lao dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

Hỗ trợ đầy đủ các thiết bị cần thiết cho công việc.

Được hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao Động.

Cơ hội tham gia các chuyến tham quan, nghỉ mát theo chính sách của công ty.

