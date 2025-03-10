Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO

Producer (Sản xuất phim)

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 42 Lê Đại Hành,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

:
Tham gia sản xuất các video chuyên sâu trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp.
Quay, dựng và chỉnh sửa video theo yêu cầu, đảm bảo nội dung hấp dẫn, dễ hiểu và phù hợp với xu hướng thị trường.
Tham gia đóng góp ý tưởng, xây dựng kịch bản video cùng nhóm nội dung.
Đảm bảo tiến độ sản xuất video đúng với KPI đề ra.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sản xuất video ngắn trên các nền tảng trực tuyến.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Premiere, CapCut hoặc các phần mềm tương đương.
Khả năng quay dựng linh hoạt, sáng tạo hiệu ứng động để tạo sức hút cho video.
Có tinh thần làm việc nhóm tốt và khả năng tự chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về xu hướng video ngắn hiện nay.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương cứng từ 12,000,000 VND đến 15,000,000 VND, thù lao dựa trên năng lực và kinh nghiệm.
Hỗ trợ đầy đủ các thiết bị cần thiết cho công việc.
Được hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao Động.
Cơ hội tham gia các chuyến tham quan, nghỉ mát theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 42 Lê Đại Hành

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

