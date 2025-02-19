Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 159 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú nhuận, TPHCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho khách hàng cá nhân (B2C) & doanh nghiệp (B2B) trên đa nền tảng: website, fanpage, TikTok, YouTube, LinkedIn.

Viết bài review điểm đến, chia sẻ kinh nghiệm du lịch, cẩm nang du lịch chuyên sâu.

Tạo nội dung chuyên biệt dành cho doanh nghiệp (M.I.C.E, team building, corporate travel).

Ứng dụng AI (ChatGPT, Canva AI, Runway AI, Pika Labs) để tối ưu hóa hình ảnh/video & tạo nội dung nhanh.

Sử dụng Make & Omiflow để tự động hóa quy trình sáng tạo nội dung, lập kế hoạch đăng bài & tracking hiệu suất nội dung.

Triển khai nội dung trên Zalo OA để tiếp cận khách hàng doanh nghiệp & cá nhân.

Tìm kiếm & hợp tác với KOLs, travel blogger để tăng độ nhận diện thương hiệu.

Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung về du lịch.

Thành thạo AI tools hỗ trợ content (ChatGPT, Canva AI, Runway AI, Pika Labs, Midjourney).

Biết sử dụng Make & Omiflow để tự động hóa quy trình sáng tạo nội dung.

Có khả năng tự học và cập nhật xu hướng content marketing mới.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với đối tác du lịch & KOLs - Ngôn ngữ: Tiếng Anh (đọc và viết) tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 triệu + thưởng hiệu suất.

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm buổi sáng.

Cơ hội đi du lịch trải nghiệm thực tế để sáng tạo nội dung.

Được đào tạo cách ứng dụng AI & Automation vào Content Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO NAM

