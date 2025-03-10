Tuyển Producer (Sản xuất phim) Hộ Kinh Doanh Shop Bé Con làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Hộ Kinh Doanh Shop Bé Con
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Hộ Kinh Doanh Shop Bé Con

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Hộ Kinh Doanh Shop Bé Con

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 26 Hoàng Hoa Thám, Phường 7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung trên TikTok phù hợp với thương hiệu và đối tượng mục tiêu.
Tạo nội dung video hấp dẫn, sáng tạo và thu hút người xem trên TikTok, bao gồm quay phim, chỉnh sửa video và thêm hiệu ứng.
Quản lý và theo dõi các chỉ số hiệu quả của nội dung trên TikTok (ví dụ: lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ).
Phân tích xu hướng và nội dung thịnh hành trên TikTok để tạo ra các chiến dịch phù hợp.
Tương tác với người dùng trên TikTok, trả lời bình luận và tham gia các cuộc trò chuyện.
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả của chiến dịch và tối ưu hóa nội dung.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp thương hiệu trên TikTok.
Cập nhật kiến thức về các tính năng mới và xu hướng trên TikTok.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và chiến lược mới để nâng cao hiệu quả của nội dung trên TikTok.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có niềm đam mê với TikTok và hiểu biết về nền tảng này.
Khả năng sáng tạo nội dung video hấp dẫn và thu hút.
Kỹ năng sử dụng phần mềm chỉnh sửa video (ví dụ: CapCut, InShot, Adobe Premiere Pro).
Khả năng viết tốt và giao tiếp hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả công việc.
Khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi và xu hướng mới.
Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Am hiểu về thị trường bán lẻ và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.

Tại Hộ Kinh Doanh Shop Bé Con Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo.
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong một công ty năng động và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Shop Bé Con

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Shop Bé Con

Hộ Kinh Doanh Shop Bé Con

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

