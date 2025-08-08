Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Hoa18 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Đường 12A, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Chụp ảnh sản phẩm theo kịch bản có sẵn (đã được dàn dựng, có bối cảnh)

Hỗ trợ sắp xếp bối cảnh, sản phẩm theo ý tưởng chụp

Góp ý và đề xuất góc chụp sáng tạo

Chỉnh sửa ảnh ở mức cơ bản để đảm bảo hình ảnh bắt mắt

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Linh hoạt (ưu tiên có thể đi chụp trong giờ hành chính).

Thời gian thực tập tối thiểu 2 tháng

Sinh viên ngành truyền thông, thiết kế đồ họa, marketing hoặc các ngành liên quan.

Có gu thẩm mỹ, yêu thích nhiếp ảnh sản phẩm

Siêng năng, chịu học hỏi và có tinh thần trách nhiệm

Ưu tiên:

+ Có máy ảnh cá nhân và sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Không có máy ảnh Công ty sẽ cung cấp.

+ Có kinh nghiệm chụp ảnh thương mại, ảnh sản phẩm.

Tại Công Ty TNHH Hoa18 Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập mỗi tháng.

Cơ hội rèn luyện kỹ năng chụp ảnh và xây dựng kịch bản hình ảnh thực tế.

Nhận Giấy chứng nhận thực tập có dấu mộc công ty (nếu cần).

Có cơ hội làm cộng tác viên/thực tập sinh dài hạn nếu kết quả thực tập tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa18

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin