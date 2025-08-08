Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Hoa18 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Hoa18
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 2 Đường 12A, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Chụp ảnh sản phẩm theo kịch bản có sẵn (đã được dàn dựng, có bối cảnh)
Hỗ trợ sắp xếp bối cảnh, sản phẩm theo ý tưởng chụp
Góp ý và đề xuất góc chụp sáng tạo
Chỉnh sửa ảnh ở mức cơ bản để đảm bảo hình ảnh bắt mắt
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc: Linh hoạt (ưu tiên có thể đi chụp trong giờ hành chính).
Thời gian thực tập tối thiểu 2 tháng
Sinh viên ngành truyền thông, thiết kế đồ họa, marketing hoặc các ngành liên quan.
Có gu thẩm mỹ, yêu thích nhiếp ảnh sản phẩm
Siêng năng, chịu học hỏi và có tinh thần trách nhiệm
Ưu tiên:
+ Có máy ảnh cá nhân và sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Không có máy ảnh Công ty sẽ cung cấp.
+ Có kinh nghiệm chụp ảnh thương mại, ảnh sản phẩm.
Tại Công Ty TNHH Hoa18 Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí thực tập mỗi tháng.
Cơ hội rèn luyện kỹ năng chụp ảnh và xây dựng kịch bản hình ảnh thực tế.
Nhận Giấy chứng nhận thực tập có dấu mộc công ty (nếu cần).
Có cơ hội làm cộng tác viên/thực tập sinh dài hạn nếu kết quả thực tập tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa18
