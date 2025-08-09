Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Dựng video phục vụ các hoạt động truyền thông, marketing, quảng cáo, nội bộ..

Sử dụng hiệu ứng chuyển cảnh, sound effects phổ biến, phù hợp với ngữ cảnh.

Phối hợp chặt chẽ cùng team Marketing, Content, Planner trong quá trình lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch truyền thông.

Đề xuất các concept sáng tạo cho từng chiến dịch, đảm bảo sản phẩm video truyền đạt đúng thông điệp và giữ được bản sắc thương hiệu.

Báo cáo tiến độ công việc, thực hiện các yêu cầu khác từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh năm 3,4 hoặc mới ra trường, làm tối thiểu 4 ngày (8 buổi)/tuần

Thành thạo Capcut Pro hoặc các phần mềm dựng video tương đương.

Có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, tư duy logic và sáng tạo.

Am hiểu xu hướng video trên mạng xã hội (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts).

Có portfolio đính kèm các video đã thực hiện là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

