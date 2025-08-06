Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang
- Hồ Chí Minh: 84 Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ viết content video, lên video đăng lên các nền tảng mạng xã hội.
Học hỏi và thực hành viết nội dung cho các định dạng khác nhau (caption, script video, bài PR…).
Tìm kiếm, liên hệ và làm việc với KOLs/Influencers theo yêu cầu.
Quản lý dữ liệu KOLs, cập nhật bảng giá, thông tin liên hệ.
Hỗ trợ các phòng việc liên quan trong phòng ban
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Có khả năng giao tiếp tốt linh hoạt khi làm việc với đối tác (KOLs/nhãn hàng).
Yêu thích sáng tạo nội dung và quan tâm đến social media.
Nhạy bén với các xu hướng trên mạng xã hội
Chủ động, siêng năng, chịu học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc được ngay và có thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng.
Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Cơm trưa miễn phí tại công ty
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập
Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập
Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp từ team chuyên môn.
Có cơ hội thực chiến cùng các chiến dịch truyền thông đa nền tảng.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển năng lực bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
