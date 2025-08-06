Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ viết content video, lên video đăng lên các nền tảng mạng xã hội.

Học hỏi và thực hành viết nội dung cho các định dạng khác nhau (caption, script video, bài PR…).

Tìm kiếm, liên hệ và làm việc với KOLs/Influencers theo yêu cầu.

Quản lý dữ liệu KOLs, cập nhật bảng giá, thông tin liên hệ.

Hỗ trợ các phòng việc liên quan trong phòng ban

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đang trong giai đoạn chờ bằng các ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, PR… hoặc các ngành liên quan.

Khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Có khả năng giao tiếp tốt linh hoạt khi làm việc với đối tác (KOLs/nhãn hàng).

Yêu thích sáng tạo nội dung và quan tâm đến social media.

Nhạy bén với các xu hướng trên mạng xã hội

Chủ động, siêng năng, chịu học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc được ngay và có thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp thực tập 3 - 4 triệu/tháng

Cơm trưa miễn phí tại công ty

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập

Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập

Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp từ team chuyên môn.

Có cơ hội thực chiến cùng các chiến dịch truyền thông đa nền tảng.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang

