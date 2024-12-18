Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

1. Sáng tạo Nội dung và Kịch bản:

- Sáng tạo ý tưởng và lập kịch bản cho video quảng cáo, phim ngắn trên các nền tảng như TikTok

- Phát triển nội dung đa dạng bao gồm video clip, hình ảnh, và chữ viết để đáp ứng mục tiêu truyền thông và marketing.

- Khai thác và tái sử dụng nguồn video có sẵn, chỉnh sửa và biên tập nội dung cho phù hợp từng nền tảng.

2. Triển khai và Giám sát Sản xuất:

- Giám sát và phối hợp với team media trong quá trình quay dựng và sản xuất, bao gồm Editor và Designer, để đảm bảo chất lượng công việc.

- Lập kế hoạch và điều phối các hoạt động sản xuất từ A đến Z, bao gồm lên kế hoạch chi tiết cho từng dự án.

3. Phân tích và Báo cáo:

- Theo dõi xu hướng hiện hành (Trend) và đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt là nhóm Gen Z.

- Báo cáo hiệu quả công việc hàng tuần cho cấp quản lý và đề xuất các chiến lược cải thiện dựa trên phân tích dữ liệu.

4. Hỗ trợ và Phối hợp:

- Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với team Marketing và các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hiệu quả công việc chung.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 22 - 30

- Trình độ học vấn: Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền hình, Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm:

+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo và sản xuất video chạy quảng cáo.

+ Có kinh nghiệm về content marketing từ 6 tháng trở lên

- Kỹ năng và Kiến thức:

+ Nhạy bén trong việc lên ý tưởng, bắt và tạo trend, có tư duy thẩm mỹ và hình ảnh tốt.

+ Khả năng chụp ảnh, quay và dựng video bằng điện thoại hoặc máy ảnh chuyên nghiệp.

+ Có khả năng phân tích dữ liệu, nắm bắt xu thế và tổng hợp thông tin.

- Phong cách làm việc: Cam kết, quyết liệt, chủ động, và có tiêu chuẩn công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách thu nhập: Lương cứng 7 - 10 triệu đồng (Phụ cấp) + Thưởng hiệu quả kinh doanh

- Chính sách phúc lợi:

+ Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động và công ty;

+ Đào tạo và phát triển thường xuyên, gắn với thực tế công việc;

+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá xét thăng tiến hàng năm;

+ Thu nhập tốt và ổn định;

+ Thưởng các dịp lễ, tết đầy đủ: Tết dương lịch, âm lịch, 30/4, 2/9...

+ Được tham gia du lịch cùng Công ty 2 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin