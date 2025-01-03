Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LIVADS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vũ Phạm Hàm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng nội dung, viết kịch bản, tổ chức quay dựng nội dung cho kênh.

- Quản trị và phát triển các kênh truyền thông trên Tiktok, Youtube, Facebook.

- Đăng tải, tối ưu nội dung. Biên tập lại các nội dung trên các kênh truyền thông.

- Báo cáo các chỉ số vận hành kênh.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, nhiệt tình, chịu khó.

- Có khả năng sáng tạo, viết, xây dựng kịch bản.

- Có kinh nghiệm xây dựng và vận hành kênh Tiktok, Youtube cho các tổ chức, chuyên gia hoặc người nổi tiếng.

- Nắm rõ thuật toán phân phối, cách xây dựng và đăng tải nội dung để thu hút người xem.

- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc online tốt.

Tại CÔNG TY TNHH LIVADS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương vị trí: 7-12tr theo thỏa thuận.

- Bảo hiểm + Phúc lợi xã hội theo luật lao động.

- Thưởng % hoa hồng từ quảng cáo, bán hàng.

- Giờ giấc làm việc thoải mái, môi trường gen Z.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVADS

