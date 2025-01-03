Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LIVADS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH LIVADS
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Vũ Phạm Hàm,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Lên ý tưởng nội dung, viết kịch bản, tổ chức quay dựng nội dung cho kênh.
- Quản trị và phát triển các kênh truyền thông trên Tiktok, Youtube, Facebook.
- Đăng tải, tối ưu nội dung. Biên tập lại các nội dung trên các kênh truyền thông.
- Báo cáo các chỉ số vận hành kênh.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, nhiệt tình, chịu khó.
- Có khả năng sáng tạo, viết, xây dựng kịch bản.
- Có kinh nghiệm xây dựng và vận hành kênh Tiktok, Youtube cho các tổ chức, chuyên gia hoặc người nổi tiếng.
- Nắm rõ thuật toán phân phối, cách xây dựng và đăng tải nội dung để thu hút người xem.
- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc online tốt.
Tại CÔNG TY TNHH LIVADS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương vị trí: 7-12tr theo thỏa thuận.
- Bảo hiểm + Phúc lợi xã hội theo luật lao động.
- Thưởng % hoa hồng từ quảng cáo, bán hàng.
- Giờ giấc làm việc thoải mái, môi trường gen Z.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVADS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
