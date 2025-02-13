Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Trung Tín làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Tầng 2, Số HD.80 Khu đô thị Vinhomes Marina, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện quay phim và chụp ảnh để tạo ra nội dung thị giác hấp dẫn cho các chiến dịch marketing của công ty.

- Làm việc với đội ngũ marketing để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của từng dự án.

- Đề xuất và thực hiện các ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng nội dung.

- Đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh của các sản phẩm quay phim và chụp ảnh.

- Chỉnh sửa và hoàn thiện các sản phẩm sau khi quay và chụp.

- Cung cấp các sản phẩm cuối cùng cho đội ngũ marketing để sử dụng trên các kênh truyền thông xã hội, website, và các kênh khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quay phim và chụp ảnh.

- Kỹ năng sử dụng máy quay phim, máy ảnh, và phần mềm chỉnh sửa.

- Kỹ năng sáng tạo và tư duy nghệ thuật.

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả.

- Có kiến thức về marketing và truyền thông xã hội.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Trung Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : thỏa thuận theo năng lực (trao đổi khi pv)

- Cơ hội phát triển sự nghiệp.

- Môi trường làm việc năng động và sáng tạo.

- Được hưởng các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của Nhà nước và của công ty (BHXH, BHYT, BHTN..)

- Cơ chế phúc lợi cực tốt (Thưởng sinh nhật, thưởng các cá nhân/tập thể xuất sắc, thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, du lịch 2-3 lần/năm,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Trung Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin