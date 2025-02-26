Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Hẻm 284/25 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 700000, Quận 10

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và quản lý nội dung trên tất cả các kênh truyền thông của công ty (website, blog, bài viết, video, mạng xã hội, báo chí...) nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và tạo dựng lòng trung thành từ khách hàng.
Phụ trách sáng tạo nội dung cho mạng xã hội, từ lên ý tưởng, lập kế hoạch đến triển khai theo kế hoạch đề xuất.
Theo dõi, phân tích các chỉ số và hiệu suất trên mạng xã hội để đánh giá hiệu quả, xác định xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhằm cải thiện mức độ tương tác và độ phủ thương hiệu.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để đảm bảo nội dung mạng xã hội phù hợp với thông điệp và chiến lược tổng thể của công ty.
Làm việc cùng các bộ phận liên quan để phát triển kịch bản video và duy trì chất lượng nội dung video trong suốt quá trình sản xuất.
Cập nhật các xu hướng trong ngành, thuật toán nền tảng mạng xã hội, công nghệ mới để tìm ra cơ hội đổi mới, nâng cao hiệu quả nội dung.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu2 năm kinh nghiệmở vị trí tương tự. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng và quản lý nội dung mạng xã hội.
2 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, PR, Marketing, Báo chí, Ngôn ngữ học & Văn học hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng sáng tạo nội dung và kể chuyện mạnh mẽ, có khả năng xây dựng nội dung hấp dẫn dưới nhiều định dạng khác nhau (bài viết, hình ảnh, video, đồ họa).
Thành thạo các công cụ quản lý mạng xã hội và nền tảng phân tích để lên lịch đăng bài, theo dõi hiệu suất và phân tích dữ liệu.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận và đối tác bên ngoài.
Trung thực, đáng tin cậy, tư duy tích cực, cởi mở, biết lắng nghe, khả năng học hỏi nhanh và chịu được áp lực công việc.
Có laptop phục vụ công việc.
Ưu tiên:
Tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng viết với minh chứng về các nội dung đã được xuất bản.
Tiếng Anh tốt

Tại Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với kinh nghiệm và năng lực;
Đánh giá năng lực 2 lần/năm;
Gói khám sức khoẻ premium hàng năm;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định pháp luật;
Số ngày phép năm: 12 ngày/năm +;
Làm việc tại nhà: 3 ngày/tháng;
Nghỉ dưỡng, team building;
Quyền lợi ưu việt: Nhận 10h/tháng dịch vụ chăm sóc nhà cửa qua bTaskee, giúp bạn có thời gian ưu tiên việc thư giãn và chăm sóc bản thân để tái tạo sức lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Btaskee - Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Hẻm 284/25 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 700000

