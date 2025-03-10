Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH CRE8 SUCCESS HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - T9 - 16 Manhattan Glory, Vinhomes Grand Park,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1/ Sáng tạo nội dung

● Lập kế hoạch nội dung cho Facebook, Instagram, LinkedIn, Website theo tuần/tháng/quý.

● Viết blog, case study, nội dung website chuẩn SEO để thu hút và chuyển đổi khách hàng.

● Sáng tạo caption thu hút, nội dung viral để tăng tương tác trên social media.

2/ Sản xuất nội dung

● Viết nội dung quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, tối ưu hiệu suất.

● Xây dựng nội dung cho landing page giúp thu hút khách hàng tiềm năng.

● Viết kịch bản và phối hợp với media team để sản xuất video marketing.

3/ Quản lý & phân tích nội dung

● Theo dõi, đánh giá hiệu quả nội dung qua Google Analytics, Meta Business Suite.

● Đề xuất điều chỉnh content dựa trên insight khách hàng.

● Phối hợp với designer & media team để tối ưu hình ảnh, video.

● Biên tập nội dung tài chính đảm bảo chuyên sâu nhưng dễ hiểu.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

● Tư duy sáng tạo, kỹ năng storytelling tốt, có kinh nghiệm sáng tạo nội dung quảng cáo digital.

● Thành thạo viết lách, có kiến thức về content SEO.

● Biết chỉnh sửa và thiết kế hình ảnh cơ bản (Canva, Photoshop, CapCut, Premiere).

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành tài chính, fintech, ngân hàng hoặc có khả năng nghiên cứu nhanh về lĩnh vực này.

● Tiếng Anh thành thạo (tương đương IELTS 6.5 trở lên).

● Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH CRE8 SUCCESS HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/tháng

● Cơ hội công tác tại Mỹ (dành cho nhân sự có hiệu suất tốt)

+ Tháng 3: Florida

+ Tháng 11: New York

● Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn 24/7

● 14 ngày phép/năm + Lương tháng 13

● Môi trường làm việc quốc tế, sáng tạo, chuyên nghiệp

Trợ cấp không dùng tiền mặt

● Hỗ trợ ăn uống: 1 bữa chính/ngày, snack (ăn nhẹ)

● Đồ dùng cá nhân: Khu vực nghỉ ngơi riêng, kem đánh răng, sữa tắm, cà phê,...

● Hoạt động vui chơi giải trí: 20.000.000 VNĐ/người/năm

● Du lịch công ty: 10.000.000 VNĐ/người/năm

● Khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện quốc tế (dự kiến tháng 3 hàng năm)

● Hỗ trợ thiết bị làm việc: Laptop, điện thoại thông minh, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CRE8 SUCCESS HUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin