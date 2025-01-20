Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1200 Triệu

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà

Product Owner/Product Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà

Mức lương
Từ 1200 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 4 Lô A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Từ 1200 Triệu

1. Dựa trên Chỉ tiêu, ngân sách được phân bổ đưa ra kế hoạch năm cho nhãn hàng được quản lý:
• Doanh số cho từng SKU theo từng Quý từng tháng
• Độ phủ theo từng phân loại KH
• Kế hoạch Marketing theo từng giai đoạn, chi tiết theo từng tháng
• Kế hoạch ngân sách theo từng dự án
2. Thực thi dự án:
• Lên Proposal chi tiết từng dự án
• Triển khai phân công nhiệm vụ, thực thi, phối hợp và giám sát
• Báo cáo định kỳ và báo cáo tổng kết sau khi chương trình diễn ra.
3. Báo cáo:
• Báo cáo đánh giá doanh số và độ phủ hàng tháng theo Kênh, khu vực
• Theo dõi và báo cáo tồn kho
• Theo dõi và báo cáo ngân sách thực chi
• Nghiên cứu thị trường và phân tích hoạt động của đối thủ hàng tháng

Với Mức Lương Từ 1200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B14/D13 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

