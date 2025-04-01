Tuyển Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,412 - 2,812 USD

Navigos Search's Client
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Navigos Search's Client

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Navigos Search's Client

Mức lương
1,412 - 2,812 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN VSIP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 1,412 - 2,812 USD

• Công việc: -负责对接与客户日常工作的关系建立、及时跟进客户的信息并转达，提升客户关系与满意度；
-RTF真实性分析与提前预测出货差异（项目产出监督、确认直通良率、客户选别良率）；
-设备产能&人力、生产计划&生产实际跟进. 针对WIP 进行督；
-跟进客户的PO及时下单，确保量产出货的顺利进行；
-协调量产异常发生时，与跨部门的沟通处理，并及时有效的推动，确保产品的按时交货；
-配合其他部门对工作流程优化，调整，
- Chịu trách nhiệm thiết lập mối quan hệ với khách hàng trong công việc hàng ngày, theo dõi và truyền đạt thông tin khách hàng kịp thời, nâng cao mối quan hệ và sự hài lòng của khách ;
- Phân tích tính xác thực RTF và dự báo trước sự khác biệt về lô hàng (giám sát đầu ra của dự án, xác nhận sản lượng trực tiếp, sản lượng lựa chọn khách hàng);
- Theo dõi năng lực thiết bị và nhân lực, kế hoạch sản xuất và sản lượng thực tế. Giám sát WIP;
- Theo dõi PO của khách hàng và đặt hàng kịp thời để đảm bảo tiến độ sản xuất hàng loạt và vận chuyển diễn ra suôn sẻ;
- Phối hợp giao tiếp và xử lý với các phòng ban liên quan khi xảy ra bất thường trong sản xuất hàng loạt và thúc đẩy kịp thời, hiệu quả để đảm bảo giao sản phẩm đúng hạn;
- Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu hóa và điều chỉnh quy trình làm việc

Với Mức Lương 1,412 - 2,812 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search's Client

Navigos Search's Client

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà V building, 125-127 Bà Triệu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

