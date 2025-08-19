Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng SMD 36 Nguyễn Văn Kỉnh, Thành Mỹ Lợi, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

a. Quản lý đội ngũ:

- Trực tiếp hỗ trợ sếp điều hành đội ngũ nhân viên tại Việt Nam, triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược của công ty

- Phụ trách phân công nhiệm vụ, giám sát hiệu suất, phối hợp giữa các bộ phận cho đội ngũ nhân viên

- Hỗ trợ đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên, thúc đẩy hiệu quả vận hành, phát triển nhân sự và tăng trưởng kinh doanh

b. Triển khai & phát triển kinh doanh:

- Theo định hướng kinh doanh của công ty để phân tích thị trường tại Việt Nam (xu hướng tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh), tối ưu chiến lược và kế hoạch kinh doanh

- Thúc đẩy tăng trưởng doanh số và xây dựng thương hiệu trên các kênh bán hàng online và offline tại Việt Nam

- Duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác kinh doanh, kiểm soát chuỗi cung ứng, logistics, tài chính, nhân sự... để nâng cao hiệu quả kinh doanh

c. Kết nối:

- Hiểu và truyền đạt chính xác chỉ đạo từ lãnh đạo công ty, giải quyết các khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa

- Thay mặt lãnh đạo xử lý các cuộc đàm phán thương mại và duy trì mối quan hệ đối tác tại Việt Nam

- Có tính cách hướng ngoại, tích cực, lạc quan, khiêm tốn và nhẫn nại, biết cách tạo không khí tích cực cho đội nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung giao tiếp thành thạo, ưu tiên ƯV từng làm việc trong công ty Trung Quốc

- Có khả năng phân tích dữ liệu, hiểu logic kinh doanh, biết cách tính toán hiệu quả tài chính

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm, thành thạo trong việc phân tách mục tiêu và kiểm soát thực thi

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử (ưu tiên ngành mỹ phẩm/skincare/FMCG); có kinh nghiệm trong mảng content và livestream E-commerce trên TikTok

- Ưu tiên ƯV hiểu rõ cách vận hành các nền tảng TMĐT tại Việt Nam (Shopee, TikTok, Facebook...)

- Là người mua sắm online thường xuyên, sử dụng TikTok và Facebook nhiều, có tư duy “netizen” (bắt trend nhanh, nhạy bén với nội dung mạng)

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng dự án

- Cơ hội tham gia trực tiếp vào quyết định quan trọng của công ty

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, linh hoạt, chú trọng hiệu quả

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Được tham gia các hoạt động nội bộ như du lịch, team building, thưởng lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin