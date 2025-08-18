Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp Tây, Chung cư học viện bộ Quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Project Manager

1. Quản lý triển khai dự án

• Lập kế hoạch, điều phối dự án ERP, đảm bảo đúng tiến độ, ngân sách và chất lượng.

• Khảo sát, phân tích nghiệp vụ, tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu khách hàng.

• Đóng vai trò Business Analyst (BA) trong giai đoạn đầu, chuyển hóa yêu cầu thành thiết kế khả thi.

2. Lãnh đạo đội ngũ

• Phân công, giám sát và đào tạo đội triển khai (BA, lập trình viên, tư vấn…).

• Xây dựng quy trình nội bộ, nâng cao hiệu quả và tinh thần làm việc nhóm.

3. Phối hợp phát triển sản phẩm

• Kết nối khách hàng và đội sản phẩm để cải tiến tính năng dựa trên phản hồi thực tế.

• Hỗ trợ kiểm thử, nghiệm thu và triển khai sản phẩm tại khách hàng.

4. Giao tiếp và báo cáo

• Cập nhật tiến độ, quản lý kỳ vọng khách hàng và xử lý vấn đề phát sinh.

• Báo cáo cho ban lãnh đạo về hiệu quả dự án và đề xuất cải tiến.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị doanh nghiệp hoặc tương đương.

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm ERP, trong đó tối thiểu 2 năm tham gia quản lý phát triển sản phẩm hoặc phân tích nghiệp vụ (BA).

- Từng quản lý các dự án triển khai phần mềm B2B, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nhân sự, sản xuất…..

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại công ty công nghệ phát triển sản phẩm phần mềm nội bộ (product company).

- Có hiểu biết sâu về các quy trình nghiệp vụ: tài chính, nhân sự, sản xuất, bán hàng, chuỗi cung ứng…

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý con người và lãnh đạo nhóm mạnh mẽ, truyền cảm hứng và định hướng phát triển đội ngũ.

- Có khả năng tư vấn giải pháp phù hợp với sản phẩm và linh hoạt theo từng doanh nghiệp.

- Thành thạo kỹ năng phân tích nghiệp vụ, tổ chức công việc, lập kế hoạch và xử lý vấn đề.

- Giao tiếp, thuyết trình, tiếng anh tốt (viết báo cáo, đọc tài liệu chuyên môn, nghe-viết).

- Thành thạo các công cụ quản lý dự án: Jira, ClickUp, MS Project…

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình và phối hợp đa phòng ban tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất triển khai và kết quả kinh doanh.

- Cơ hội làm việc tại công ty công nghệ phát triển sản phẩm "Make in Vietnam", hướng tới thị trường toàn cầu.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí quản lý cấp cao (Head of Delivery, Product Director…)

- Làm việc cùng đội ngũ nhiều kinh nghiệm, năng động, luôn đổi mới.

- Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, đề cao năng lực cá nhân và tinh thần làm chủ.

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, team building và các quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

