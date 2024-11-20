Tuyển IT Project Manager Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

IT Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Project Manager Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Tham gia quản lý các dự án với khách hàng
Trao đổi với khách hàng để nhận yêu cầu hoặc tư vấn cho khách hàng các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu
Phối hợp với các thành viên dự án để phân tích các yêu cầu của khách hàng, đưa ra ước lượng nỗ lực dự án.
Xây dựng kế hoạch phát triển dự án, theo dõi, cập nhật tình hình dự án thường xuyên với khách hàng và Ban giám đốc
Đề xuất các giải pháp để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án theo kế hoạch
Tham gia xây dựng quy trình quản lý dự án ở công ty

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý dự án.
Có kinh nghiệm quản lý dự án theo phương pháp Agile Scrum.
Nhiệt tình, chủ động, có khả năng chịu áp lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt.
Chứng chỉ PMP
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh

Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm (upto 50 triệu)
Môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
Được đào tạo về kỹ năng công nghệ, các kỹ năng mềm, các kỹ năng quản lý dự án,...
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe VBI Premium Care cho nhân viên chính thức.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) và công ty (nghỉ mát, team building, sinh nhật,...)
Được tham gia vào các nhóm, câu lạc bộ bóng đá, game của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16,Tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

