Tuyển QC/QA thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đỗ Hạ, Quang Vinh, Ân Thi, Ân Thi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

· Quản lý chất lượng sản phẩm:

-Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng, quy trình kiểm tra và hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

-Theo dõi, kiểm soát quá trình sản xuất, từ khâu nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất cho đến thành phẩm cuối cùng.

-Phối hợp với các bộ phận liên quan (như sản xuất, kỹ thuật, kho) để đảm bảo mọi quy trình sản xuất tuân thủ đúng tiêu chuẩn chất lượng.

· Quản lý và phát triển đội ngũ QA/QC:

-Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất của nhân viên trong bộ phận QA/QC.

-Đào tạo và hướng dẫn đội ngũ QC về các phương pháp kiểm tra, quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP), và cải tiến quy trình kiểm soát chất lượng.

· Xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng:

-Xây dựng, cải tiến và cập nhật hệ thống quản lý chất lượng (ISO, HACCP, BRC) nhằm đảm bảo sự tuân thủ với các tiêu chuẩn quốc tế.

-Thực hiện các cuộc kiểm tra, đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra của khách hàng hoặc cơ quan chức năng.

-Phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề chất lượng và đưa ra các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.

· Báo cáo và phân tích chất lượng:

-Thu thập dữ liệu, phân tích và lập các báo cáo về chất lượng sản phẩm, tỷ lệ lỗi, hiệu quả của các quy trình kiểm soát chất lượng.

-Đề xuất các biện pháp cải tiến liên tục nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất và giảm thiểu tỷ lệ lỗi.

-Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc về tình hình chất lượng và các vấn đề cần giải quyết.

· Giải quyết khiếu nại và yêu cầu của khách hàng:

-Làm việc với bộ phận kinh doanh và dịch vụ khách hàng để xử lý các khiếu nại về chất lượng từ khách hàng.

-Đảm bảo các yêu cầu và tiêu chuẩn đặc biệt của khách hàng được đáp ứng đúng theo thỏa thuận.

· Quản lý thiết bị và công cụ kiểm tra chất lượng:

-Quản lý, kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các thiết bị kiểm tra chất lượng đều hoạt động đúng cách và được bảo dưỡng định kỳ.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam/ nữ

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học các ngành Kỹ thuật, Quản lý chất lượng, Hóa học, hoặc các ngành liên quan.

-Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QA/QC, trong đó ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm quản lý QA/QC trong ngành sản xuất bao bì nhựa hoặc ngành sản xuất công nghiệp khác có liên quan.

-Kinh nghiệm về audit: Am hiểu và có kinh nghiệm tổ chức, tham gia các cuộc kiểm tra, đánh giá nội bộ và đánh giá từ khách hàng về chất lượng sản phẩm.

- Hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng: Nắm vững các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO 9001, HACCP, BRC, hoặc các tiêu chuẩn liên quan đến ngành bao bì nhựa.

-Kiến thức về sản phẩm bao bì: Am hiểu về các yêu cầu kỹ thuật của bao bì nhựa, các loại vật liệu, đặc tính sản phẩm, và quy trình sản xuất bao bì.

-Kỹ năng kiểm soát chất lượng: Có khả năng thiết lập các quy trình kiểm soát chất lượng (QC), từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất đến sản phẩm đầu ra, đảm bảo tuân thủ đúng tiêu chuẩn.

-Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Có khả năng phát hiện và xử lý các vấn đề chất lượng phát sinh, điều tra nguyên nhân gốc rễ và thực hiện các biện pháp khắc phục.

-Kiến thức về đo lường và kiểm tra: Hiểu biết về các phương pháp và thiết bị kiểm tra chất lượng (như kiểm tra độ bền, độ dày, độ bám dính, màu sắc) của bao bì nhựa.

-Kỹ năng quản lý tài liệu chất lượng: Khả năng xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu chất lượng, bao gồm các quy trình vận hành chuẩn (SOP), hướng dẫn kiểm tra chất lượng và hồ sơ chất lượng.-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất về ngành nhựa

- Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng quản lý và điều hành đội ngũ QA/QC, phân công nhiệm vụ và giám sát công việc của các thành viên trong phòng.

-Tư duy logic và hệ thống: Có khả năng thiết lập quy trình quản lý chất lượng khoa học và hiệu quả.

-Kỹ năng giao tiếp và hợp tác: Có khả năng làm việc với các phòng ban liên quan (sản xuất, kinh doanh, kho, vận hành) để cải thiện và duy trì chất lượng sản phẩm.

-Kỹ năng lập báo cáo: Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập các báo cáo chất lượng cho ban lãnh đạo.

Tại Công ty cổ phần Haplast Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (Từ 20-35tr)

-Thời gian làm việc từ 7h00 đến 19h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ ngơi 1 tiếng ăn bữa ăn và bữa phụ.

-Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

-Thưởng cổ phần ESOP.

-Bảo hiểm 24h, bảo hiểm nhân thọ, chăm sóc sức khỏe,

-Thưởng các ngày lễ/tết

-Thưởng lương tháng 13: Tối thiểu là 01 tháng Thu nhập

-Thưởng ngày thành lập Công ty, Thưởng thâm niên

-Du lịch hàng năm. Thưởng du lịch tại các khu nghỉ dưỡng tối thiểu 3 sao dành cho các nhân viên có thành tích xuất sắc.

-Học bổng dành cho con CB.CNV

-Thưởng nhân viên xuất sắc hàng năm

-Môi trường làm việc năng động, sạch sẽ, thoáng mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Haplast

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin