Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Chịu trách nhiệm kế toán hàng ngày, lập chứng từ kế toán, đảm bảo doanh thu, chi phí, chi phí được ghi nhận chính xác và kịp thời; quản lý hồ sơ kế toán;
Kiểm tra các loại tài sản (bao gồm tài sản cho thuê, tài sản tồn kho, tài sản văn phòng hành chính), định kỳ (mỗi quý một lần) kiểm kê tiền mặt tồn kho, tài sản cố định, đối chiếu các khoản phải thu; hoàn thành đối chiếu tài chính với khách hàng, phát hành hóa đơn, đảm bảo khớp số liệu thực tế và số liệu trên sổ sách; kịp thời nhắc nhở công tác thu tiền, dựa trên kết quả trao đổi với bộ phận kinh doanh để phát thư nhắc nợ;
Lập báo cáo tài chính và các báo cáo thống kê liên quan hàng tháng, phối hợp quản lý vốn và chi phí của công ty;
Thu thập, sắp xếp và lưu trữ tài liệu kế toán; sao lưu dữ liệu phần mềm kế toán định kỳ để đảm bảo đầy đủ hồ sơ lưu trữ;
Nộp thuế đúng hạn, theo dõi các điều chỉnh về thuế của Việt Nam; phân tích biến động thuế định kỳ (mỗi quý), lập kế hoạch thuế hợp lý;
Tổng hợp và phối hợp thực hiện công tác kiểm toán hàng năm, quyết toán thuế cuối năm;
Cập nhật thay đổi tài sản thiết bị sau khi điều chỉnh và phản ánh trong báo cáo tài chính; thực hiện tính khấu hao tài sản cố định;
Bảo trì hệ thống tài chính hàng ngày (phần mềm MISA);
Kiểm tra đối chiếu bảng điều chỉnh số dư tiền gửi ngân hàng, đảm bảo không sai sót; giám sát và đối chiếu các khoản phải thu để đảm bảo thu tiền kịp thời;
Tính toán và quản lý tiền lương.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn và chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán; có chứng chỉ kế toán trung cấp trở lên; thành thạo kiến thức về kế toán tài chính, thuế, tài chính; sử dụng thành thạo phần mềm kế toán;
Kinh nghiệm làm việc: trên 5 năm làm kế toán tổng hợp; có kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp vừa và lớn; thành thạo nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, hiểu quy trình nghiệp vụ công ty; sử dụng thành thạo phần mềm MISA;
Yêu cầu về kỹ năng tổng hợp: hiểu biết chính sách tài chính – thuế của Việt Nam, có khả năng kiểm soát chi phí tốt, kỹ năng phân tích và đánh giá tài chính; có tinh thần làm việc nhóm mạnh mẽ.

Tại CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ và theo năng lực thực tế.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ cho công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và có cơ hội làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng số 61B, Lô 509, Đường 13, Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

