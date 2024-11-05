Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường
- Hải Dương: Cao An, Cẩm Giàng
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập kế hoạch làm việc của phòng
Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên
kiểm tra giám sát chất lượng NVL đầu vào, kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa sản xuất
Lấy mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra.
chất lượng
Kiểm tra hồ sơ sản phẩm.
Kiểm tra quy trình sản xuất.
Kiểm tra và giám sát quá trình sử dụng máy móc, thiết bị
Báo cáo với cấp trên.
Kỹ năng tìm hiểu và nắm bắt chi tiết thiết kế
Sử dụng các công cụ đo lường.
Theo sát các yêu cầu của khách hàng đối với sản phầm áp dụng triển khai về chất lượng xuống sản xuất.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
Am hiểu các quy định về chất lượng
Tại Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13
Thưởng cuối năm
Tham quan du lịch hàng năm
Các quyền lợi khác theo quy định của công ty và luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI