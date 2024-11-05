Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Cao An, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch làm việc của phòng

Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên

kiểm tra giám sát chất lượng NVL đầu vào, kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa sản xuất

Lấy mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra.

Kiểm tra hồ sơ sản phẩm.

Kiểm tra quy trình sản xuất.

Kiểm tra và giám sát quá trình sử dụng máy móc, thiết bị

Báo cáo với cấp trên.

Kỹ năng tìm hiểu và nắm bắt chi tiết thiết kế

Sử dụng các công cụ đo lường.

Theo sát các yêu cầu của khách hàng đối với sản phầm áp dụng triển khai về chất lượng xuống sản xuất.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên người có kinh nghiệm

Nhiệt tình, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Am hiểu các quy định về chất lượng

Tại Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái

Thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13

Thưởng cuối năm

Tham quan du lịch hàng năm

Các quyền lợi khác theo quy định của công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường

