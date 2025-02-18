Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Xây dựng quy trình sản xuất

• Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm…

• Phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong quy trình để nhân viên cấp dưới, công nhân được biết để thực hiện.

Lập kế hoạch sản xuất

• Căn cứ kế hoạch tổng thể được giao, quản đốc tiến hành lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo phải đáp ứng được những yêu cầu về tiến độ, đơn đặt hàng và chất lượng hàng.

• Căn cứ tình hình sản xuất thực tế, phối hợp phòng nhân sự tuyển dụng thêm lao động nếu cần thiết.

• Thông báo kế hoạch sản xuất để công nhân nắm được công việc

Triển khai kế hoạch SX

• Tổ chức phân công công việc hàng ngày cho công nhân trong ca sản xuất.

• Hướng dẫn, đôn đốc công nhân làm việc đảm bảo theo đúng quy trình, đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.

• Cân đối năng lực sản xuất giữa các tổ sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất.

• Chịu trách nhiệm với cấp trên về tình hình, tiến độ sản xuất.

Quản lý máy móc, thiết bị, hàng hóa

• Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm… thuộc nhà máy sản xuất do mình phụ trách.

• Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các máy móc, thiết bị và kịp thời phát hiện những hư hỏng, báo cho bộ phận liên quan xử lý để không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ sản xuất.