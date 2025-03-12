Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

Quản đốc phân xưởng/nhà máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống M&E của dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy hải sản bao gồm: điện, điện lạnh, kho lạnh, cấp thoát nước, ….
• Quản lý thiết kế, kiểm tra đánh giá bản vẽ nhà thầu; giám sát công tác thiết kế kỹ thuật cơ điện (MEP) và công tác thi công, khối lượng và chất lượng đã thống nhất.
• Đánh giá năng lực nhà thầu thi công. Quản lý, kiểm tra, giám sát công việc của nhà thầu theo đúng chất lượng và tiến độ đề ra.
• Theo dõi, tiếp nhận, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện với đối tác.
• Phối hợp với các bộ môn khác như xây dựng và kết cấu để đảm bảo dự án hoàn thành hiệu quả và chất lượng tốt nhất.
• Tham mưu cho Tổng giám đốc về công việc liên quan của dự án và thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên theo chuyên ngành Điện, Điện lạnh, quản lý dự án.. hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Có hơn 05 năm kinh nghiệm cho vị trí quản lý đầu tư xây dựng dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

