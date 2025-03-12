Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống M&E của dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy hải sản bao gồm: điện, điện lạnh, kho lạnh, cấp thoát nước, ….

• Quản lý thiết kế, kiểm tra đánh giá bản vẽ nhà thầu; giám sát công tác thiết kế kỹ thuật cơ điện (MEP) và công tác thi công, khối lượng và chất lượng đã thống nhất.

• Đánh giá năng lực nhà thầu thi công. Quản lý, kiểm tra, giám sát công việc của nhà thầu theo đúng chất lượng và tiến độ đề ra.

• Theo dõi, tiếp nhận, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện với đối tác.

• Phối hợp với các bộ môn khác như xây dựng và kết cấu để đảm bảo dự án hoàn thành hiệu quả và chất lượng tốt nhất.

• Tham mưu cho Tổng giám đốc về công việc liên quan của dự án và thực hiện các công việc khác được phân công.