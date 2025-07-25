Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Casla làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 14 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại Công Ty Cổ Phần Casla
- Hà Nam: Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam
Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương 1 - 14 USD
Nhà máy sản xuất Túi siêu thị CASLA 3, cần tuyển 01 Phó Quản Đốc Sản Xuất làm việc tại KCN Châu Sơn, Hà Nam; mô tả công việc chi tiết như sau:
• Tham mưu, hỗ trợ Quản đốc điều hành xưởng sản xuất.
• Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và hệ thống dây chuyền – máy móc thiết bị sản xuất theo phân công của Quản đốc.
• Triển khai tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất của xưởng dưới sự giám sát của Quản đốc xưởng.
• Trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc đối với các Trưởng ca, Trưởng máy; đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện công việc.
• Kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất, năng suất, chất lượng trong ca làm việc của từng đội/ nhóm trong xưởng; quản lý, siết chặt hiệu quả sản xuất, tránh chậm tiến độ công việc.
• Thường xuyên kiểm tra, đánh giá sự không phù hợp của quy trình sản xuất (bố trí nhân sự, điều phối công việc, chất lượng máy móc thiết bị ,…) để tìm ra nguyên nhân khắc phục; đồng thời chủ động phòng ngừa và tìm hướng cải tiến.
• Tham mưu và hỗ trợ Quản đốc phê duyệt cấp bậc, tay nghề công nhân, đề xuất tăng lương, khen thưởng cho đội ngũ công nhân khi cần.
• Định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo công việc cho Quản đốc và Ban Lãnh Đạo Nhà máy.
• Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ đạo, giao phó của Quản đốc và ban lãnh đạo.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
