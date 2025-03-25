Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel
- Hà Nội: Nhà máy Eusteel
- Khu Công Nghiệp Thạch Thất
- Quốc Oai
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận mail, check mail các lệnh sản xuất và in lệnh sản xuất xuống cho các nhóm trưởng bộ phận sx và bộ phận kho
- Cập nhật các thay đổi của lệnh sản xuất xuống các bộ phận sản xuất
- Theo dõi tiến độ, báo cáo tiện độ đơn hàng cập nhật vào file
- Am hiểu về cách làm các sản phẩm và cách tạo ra các sản phẩm, thời gian tạo ra sản phẩm
- Am hiểu về các vật tư sản xuất
- Dự trù và đề xuất các vật tư khác ít gặp với kế toán kho để k bị chậm tiến độ đơn hàng do thiếu vật tư
- Tính toán xe cộ cho đơn hàng
- Cập nhật các lsx đi trong ngày với tổ sx
- Thành tạo autocad và camduct
- Hướng dẫn vận hành sử dụng máy lazer thay thế các vật tư tiêu hao của máy lazer
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
- Độ tuổi từ 25- 35
Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI