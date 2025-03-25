Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Nhận mail, check mail các lệnh sản xuất và in lệnh sản xuất xuống cho các nhóm trưởng bộ phận sx và bộ phận kho

- Cập nhật các thay đổi của lệnh sản xuất xuống các bộ phận sản xuất

- Theo dõi tiến độ, báo cáo tiện độ đơn hàng cập nhật vào file

- Am hiểu về cách làm các sản phẩm và cách tạo ra các sản phẩm, thời gian tạo ra sản phẩm

- Am hiểu về các vật tư sản xuất

- Dự trù và đề xuất các vật tư khác ít gặp với kế toán kho để k bị chậm tiến độ đơn hàng do thiếu vật tư

- Tính toán xe cộ cho đơn hàng

- Cập nhật các lsx đi trong ngày với tổ sx

- Thành tạo autocad và camduct

- Hướng dẫn vận hành sử dụng máy lazer thay thế các vật tư tiêu hao của máy lazer