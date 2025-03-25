Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Eusteel
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Quản đốc phân xưởng/nhà máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà máy Eusteel

- Khu Công Nghiệp Thạch Thất

- Quốc Oai

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận mail, check mail các lệnh sản xuất và in lệnh sản xuất xuống cho các nhóm trưởng bộ phận sx và bộ phận kho
- Cập nhật các thay đổi của lệnh sản xuất xuống các bộ phận sản xuất
- Theo dõi tiến độ, báo cáo tiện độ đơn hàng cập nhật vào file
- Am hiểu về cách làm các sản phẩm và cách tạo ra các sản phẩm, thời gian tạo ra sản phẩm
- Am hiểu về các vật tư sản xuất
- Dự trù và đề xuất các vật tư khác ít gặp với kế toán kho để k bị chậm tiến độ đơn hàng do thiếu vật tư
- Tính toán xe cộ cho đơn hàng
- Cập nhật các lsx đi trong ngày với tổ sx
- Thành tạo autocad và camduct
- Hướng dẫn vận hành sử dụng máy lazer thay thế các vật tư tiêu hao của máy lazer

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Đã làm công việc kĩ thuật có liên quan, hoặc không có kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
- Độ tuổi từ 25- 35

Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 26, Ngõ 189, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

