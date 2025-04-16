Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone

Quản đốc phân xưởng/nhà máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp vĩnh lộc, Đường Số 2B, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Dự báo và hoạch định sản xuất
- Ban hành định mức, quy trình sản xuất và tài liệu kỹ thuật liên quan theo nhu cầu từ bộ phận kinh doanh.
2. Quản lý và điều hành vận hành Nhà máy
- Tổ chức sản xuất theo kế hoạch, tối ưu hóa nhân lực – thiết bị, điều phối liên phòng ban (sản xuất, kho, bảo trì, kế toán…)
- Kiểm soát hiệu suất vận hành: năng suất lao động, lỗi, thời gian dừng máy.
- Phối hợp mua hàng để đảm bảo nguyên vật liệu, phụ liệu đầy đủ cho sản xuất.
3. Kiểm soát và tuân thủ
- Giám sát tuân thủ nội quy lao động, an toàn sản xuất, tiêu chuẩn ISO/5S và các hướng dẫn, biểu mẫu liên quan.
4. Quản lý thiết bị, tài sản và bảo trì
- Đảm bảo thiết bị vận hành tốt, bảo trì định kỳ, kiểm soát hiệu quả sử dụng và đề xuất đầu tư nâng cấp khi cần.
5. Quản lý nhân sự tại Nhà máy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Mức lương và thưởng xứng đáng với năng lực. Thưởng năm theo hiệu suất công việc. Phụ cấp công việc.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Phúc lợi khác: khám sức khỏe, hoạt động sinh nhật, trung thu, company trip, v.v

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone

Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 18 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

