Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp vĩnh lộc, Đường Số 2B, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Dự báo và hoạch định sản xuất

- Ban hành định mức, quy trình sản xuất và tài liệu kỹ thuật liên quan theo nhu cầu từ bộ phận kinh doanh.

2. Quản lý và điều hành vận hành Nhà máy

- Tổ chức sản xuất theo kế hoạch, tối ưu hóa nhân lực – thiết bị, điều phối liên phòng ban (sản xuất, kho, bảo trì, kế toán…)

- Kiểm soát hiệu suất vận hành: năng suất lao động, lỗi, thời gian dừng máy.

- Phối hợp mua hàng để đảm bảo nguyên vật liệu, phụ liệu đầy đủ cho sản xuất.

3. Kiểm soát và tuân thủ

- Giám sát tuân thủ nội quy lao động, an toàn sản xuất, tiêu chuẩn ISO/5S và các hướng dẫn, biểu mẫu liên quan.

4. Quản lý thiết bị, tài sản và bảo trì

- Đảm bảo thiết bị vận hành tốt, bảo trì định kỳ, kiểm soát hiệu quả sử dụng và đề xuất đầu tư nâng cấp khi cần.

5. Quản lý nhân sự tại Nhà máy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Mức lương và thưởng xứng đáng với năng lực. Thưởng năm theo hiệu suất công việc. Phụ cấp công việc.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Phúc lợi khác: khám sức khỏe, hoạt động sinh nhật, trung thu, company trip, v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.