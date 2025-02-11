Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Thực hiện vận hành máy In UV, tuân thủ đúng quy trình công nghệ sản xuất. Đảm bảo công tác vệ sinh 5S trong tổ.

- Tham gia kiểm tra thiết bị, vật tư khu vực chịu trách nhiệm ở từng khu vực sản xuất.

- Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.

- Báo cáo, xử lý sự cố thiết bị tại khu vực.

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm của quá trình In UV.

- Tham gia vào việc đưa ra các giải pháp, thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu về năng suất, chất lượng và chi phí.

- Tham gia triển khai thử nghiệm các sản phẩm mới cùng với R&D.

- Tham gia cải tiến công nghệ và thiết bị.

- Tham gia quản lý thành phẩm sau in UV.

- Các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.