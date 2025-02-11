Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại Công ty Merchize
- Hà Nội: Toà nhà CT1B Mon City, phố Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Thực hiện vận hành máy In UV, tuân thủ đúng quy trình công nghệ sản xuất. Đảm bảo công tác vệ sinh 5S trong tổ.
- Tham gia kiểm tra thiết bị, vật tư khu vực chịu trách nhiệm ở từng khu vực sản xuất.
- Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
- Báo cáo, xử lý sự cố thiết bị tại khu vực.
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm của quá trình In UV.
- Tham gia vào việc đưa ra các giải pháp, thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu về năng suất, chất lượng và chi phí.
- Tham gia triển khai thử nghiệm các sản phẩm mới cùng với R&D.
- Tham gia cải tiến công nghệ và thiết bị.
- Tham gia quản lý thành phẩm sau in UV.
- Các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tại Công ty Merchize Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Merchize
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
