Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Công ty TNHH Core Search việt nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH Core Search việt nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Core Search việt nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên:

- Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

+ Nhận và xử lý issue từ khách hàng
+ Quản lý chất lượng sản phẩm trên line
+ Đối ứng audit khách hàng
+ Support và nhân yêu cầu từ quản lý
+ Cụ thể công việc sẽ trao đổi khi pv

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/ Nữ, dưới 40 tuổi
+ Tốt nghiệp Đại học
+ Kinh nghiệm: Trên 2 năm QC trong công ty điện tử
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
+ Tiếng Anh sử dụng khá
+ Ưu tiên ứng viên gần Cty

Tại Công ty TNHH Core Search việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: upto 17tr
+ Cơm trưa tại Công ty
+ Lương tháng 13; Thưởng lễ, Tết khác tùy vào hoạt động kinh doanh Công ty
+ Tăng lương hằng năm
+ Các chế độ khác theo Luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Core Search việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Core Search việt nam

Công ty TNHH Core Search việt nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: A20, Khu ĐTM Trung Hòa, Nhân Chính,Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

