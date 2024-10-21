Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc

+ Nhận và xử lý issue từ khách hàng

+ Quản lý chất lượng sản phẩm trên line

+ Đối ứng audit khách hàng

+ Support và nhân yêu cầu từ quản lý

+ Cụ thể công việc sẽ trao đổi khi pv

Yêu Cầu Công Việc

+ Nam/ Nữ, dưới 40 tuổi

+ Tốt nghiệp Đại học

+ Kinh nghiệm: Trên 2 năm QC trong công ty điện tử

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

+ Tiếng Anh sử dụng khá

+ Ưu tiên ứng viên gần Cty

Quyền Lợi

+ Mức lương: upto 17tr

+ Cơm trưa tại Công ty

+ Lương tháng 13; Thưởng lễ, Tết khác tùy vào hoạt động kinh doanh Công ty

+ Tăng lương hằng năm

+ Các chế độ khác theo Luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển

