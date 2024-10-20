Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 9 - 10 triệu Thực tập tại Bắc Ninh

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Ngăn chặn kịp thời nguyên vật liệu không phù hợp trước khi đưa vào sản xuất

- Ngăn chặn kịp thời sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Kiểm soát điều kiện sản xuất đảm bảo ATVSP

- Đảm bảo chất lượng ổn định khi đưa sản phẩm mới vào sản xuất

- Đảm bảo hồ sơ chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu các quy định của nhà nước về lĩnh vực đo lường, Thực phẩm, ATVSTP, hệ thống QLCL: ISO, HACCP, 5S,....

- Hiểu các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm.

- Tâm huyết và có đạo đức nghề nghiệp.

- Có lập trường về mặt chất lượng

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ Lương, đóng dấu thực tập

Được đào tạo chuyên sâu về ngành

Được hỗ trợ đóng BHXH nếu trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin