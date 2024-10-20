Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 9 - 10 triệu Thực tập tại Bắc Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Ngăn chặn kịp thời nguyên vật liệu không phù hợp trước khi đưa vào sản xuất
- Ngăn chặn kịp thời sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.
- Kiểm soát điều kiện sản xuất đảm bảo ATVSP
- Đảm bảo chất lượng ổn định khi đưa sản phẩm mới vào sản xuất
- Đảm bảo hồ sơ chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu các quy định của nhà nước về lĩnh vực đo lường, Thực phẩm, ATVSTP, hệ thống QLCL: ISO, HACCP, 5S,....
- Hiểu các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm.
- Tâm huyết và có đạo đức nghề nghiệp.
- Có lập trường về mặt chất lượng
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ Lương, đóng dấu thực tập
Được đào tạo chuyên sâu về ngành
Được hỗ trợ đóng BHXH nếu trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
