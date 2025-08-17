Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Osaka Complex, Ngõ 48 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Theo dõi và nhận hợp đồng từ các bộ phận, theo dõi tình trạng hợp đồng bán.

- Lập và nhận xác nhận công nợ khách hàng, BB đối chiếu công nợ.

- Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán và tình hình thanh toán của KH.

- Kiểm tra và rà soát công nợ khách hàng, làm việc với khách để xử lý công nợ, đưa ra phương án giải quyết, theo dõi, đòi nợ

- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng theo hóa đơn, hợp đồng.

- Theo dõi và lập các báo cáo về công nợ toàn công ty, báo cáo trực tiếp các khoản công nợ với TP và BGĐ.

- Chuẩn bị các giấy tờ, chứng từ theo yêu cầu của khách hàng.

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận

- Có trách nhiệm với công việc

-Sẵn sàng trao đổi trực tiếp với Trưởng phòng và BGĐ

- Có kinh nghiệm làm kế toán từ 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng

- Chế độ phúc lợi cho các ngày lễ tết: nghỉ lễ, nghỉ tết, thưởng lễ, thưởng tết,…

- Lương tháng thứ 13

- Khám sức khỏe định kỳ và Du lịch hằng năm.

- Tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ của công ty: noel, trung thu, quốc tế thiếu nhi, quốc tế phụ nữ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM

