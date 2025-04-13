Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Bình Thuận thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: J7 - J8 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thuỷ, Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh; Hỗ trợ, training nhân viên sale trong team

Lên kế hoạch bán hàng, chiến lược hoạt động cho bộ phận; Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh;

Đề xuất các chiến dịch thúc đẩy bán hàng tại Showroom; Hỗ trợ triển khai và giám sát các chương trình bán hàng, huấn luyện/ đào tạo nhân viên bán hàng;

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm Nội thất & VLXD của Công ty đến khách hàng ngay tại Showroom;

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (thị trường, internet, telesales,...) theo kế hoạch của Công ty;

Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, gửi báo giá theo yêu cầu của khách hàng;

Phối hợp với bộ phận kho vận để tiến hành giao hàng cho Khách;

Phối hợp với bộ phận thu ngân, kế toán trong việc thu tiền, thu hồi công nợ,...

Báo cáo công việc với cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan đến Xây dựng, Kiến trúc, Mỹ thuật;

Có kinh nghiệm Quản lý đội nhóm ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh VLXD & Nội thất

Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 11.500.000 - 13.500.000 vnđ + %HH

Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chế độ công ty....

Thưởng best seller tháng, quý, năm, tháng thứ 13...

Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin