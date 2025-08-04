Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ C.A.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55/25 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quyền thay mặt Quản lý Trung tâm, quyền điều hành và giám sát tất cả các hoạt động cũng như nhân sự tại Chi nhánh.

Hỗ trợ, sắp xếp và tổ chức triển khai các khóa học mới, các chương trình ngoại khóa, các sự kiện của trung tâm và hệ thống theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tư vấn viên/giáo vụ các hoạt động: Tư vấn trực tiếp, telesales, hướng dẫn và thực hiện thủ tục kiểm tra, đánh giá, xếp lớp, nhập học và các quy trình liên quan cho nhân viên nhằm đảm bảo Chi nhánh được vận hành hiệu quả,...

Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng đào tạo... tại Chi nhánh.

Báo cáo công việc và tiến độ xử lý của các công việc cho cấp trên.

Đảm bảo đạt các chỉ tiêu của Chi nhánh và Trung tâm theo kế hoạch của năm.

Đào tạo, hướng dẫn, giám sát đội ngũ tư vấn/ giáo để làm tốt công việc, chuyên nghiệp, đem đến sự hài lòng tới khách hàng.

Trong trường hợp khẩn cấp, thay mặt Quản lý, xử lý phản hồi/khiếu nại của khách hàng/học viên.

Tham gia tổ chức các sự kiện tư vấn, hội thảo & các chương trình tuyển sinh tại trường ĐH/ CĐ, THPT tại địa bàn của công ty hoặc các hoạt động marketing và quảng bá các chương trình du học của công ty

Chuẩn bị, tạo và phân phối tài liệu, trang thiết bị, cho các hoạt động.

Đề xuất các ý tưởng và phương án hợp tác với các cơ sở trong và ngoài nước: chương trình học tập, trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ tài chính và các hoạt động khác liên quan đến giáo dục.

Thu thập và xử lý phản hồi từ các đối tượng tham gia/ học viên của công ty, đánh giá kết quả và hiệu quả của sự kiện, gửi thông tin đến bộ phận Marketing của công ty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên du học Pháp về.

Yêu cầu biết Tiếng Pháp (Tối thiểu B2 hoặc tương đương)

Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 2-3 năm (bất kỳ lĩnh vực)

Thành thạo ứng dụng Microsoft Office, vi tính văn phòng.

Trách nhiệm với công việc được giao.

Có khả năng giải quyết vấn đề một cách quyết đoán, thương lượng đàm phán để giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố xảy ra.

Phán đoán, phân tích, đánh giá sự việc một cách nhanh chạy, và đưa ra hướng giải quyết thật chính xác, công bằng cho các bên.

Có khả năng thay mặt xử lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của các bộ phận tại Chi nhánh.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ C.A.P Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh + Thưởng cho hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, trẻ, quốc tế.

Học bổng khi nhân viên muốn đăng ký theo học các ngôn ngữ khác của trung tâm.

Học bổng cho con/em, người thân của nhân viên.

Được hỗ trợ các vấn đề về du học (du học Pháp/ du học Canada như hồ sơ, hướng dẫn tìm học bổng,..), nếu nhân viên muốn tìm kiếm các cơ hội du học sau đại học ở nước ngoài.

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Team building trong hoặc ngoài nước.

Các chế độ hưởng, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe) theo quy định của công ty và quy định chung của luật lao động.

Nghỉ phép: 12 ngày phép/ 1 năm + 1 ngày sinh nhật.

Thưởng lương tháng 13 + năng suất.

Thưởng lễ: sinh nhật, 8/3, 30/4, 2/9, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ C.A.P

