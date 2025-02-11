Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE
- An Giang: Cara De Café
- 39 Nguyễn Trãi, P. Mỹ Long, Long Xuyên, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
A. Quản lý ngân sách
Thực hiện mục tiêu doanh thu hàng ngày
Triển khai thực hiện action plan từng Tháng, từng quý cho việc tăng trưởng doanh
thu của cửa hàng.
Làm kế hoạch promotion (kết hợp món tháng) cho chi nhánh theo từng quý trình Ban Giám Đốc.
B. Đảm bảo chất lượng dịch vụ
Kiểm soát việc thực hiện đúng quy định/ quy trình phục vụ
Kiểm soát tổng quan cửa hàng
Kiểm soát Công Cụ Dụng Cụ - Tài Sản Cửa Hàng
Phân công công việc và giám sát thực hiện
Chăm sóc khách hàng tại hệ thống
C. Xây dựng hệ thống
Tham gia đào tạo để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ.
Nâng cao hiệu suất lao động của nhân viên.
Kiểm soát tỷ lệ turn over nhân sự của chi nhánh.
Đánh giá và phát triển về đội ngũ kế thừa.
Phối hợp thực hiện các quy trình các phòng ban.
D. Đánh giá nhân sự
Đánh giá nhân sự thông qua các chỉ tiêu đề ra
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.
Có sự gắn bó lâu dài.
Tư duy logic và am hiểu về số liệu.
Tại CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi đầy đủ cho nhân viên: Thưởng Doanh Thu, Bonus ngày lương Lễ, Thưởng Lễ/Tết, Lương Tháng 13...
Được đánh giá thăng cấp và tăng lương theo định kì chính sách của Công Ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI