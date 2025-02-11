Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: Cara De Café - 39 Nguyễn Trãi, P. Mỹ Long, Long Xuyên, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

A. Quản lý ngân sách

Thực hiện mục tiêu doanh thu hàng ngày

Triển khai thực hiện action plan từng Tháng, từng quý cho việc tăng trưởng doanh

thu của cửa hàng.

Làm kế hoạch promotion (kết hợp món tháng) cho chi nhánh theo từng quý trình Ban Giám Đốc.

B. Đảm bảo chất lượng dịch vụ

Kiểm soát việc thực hiện đúng quy định/ quy trình phục vụ

Kiểm soát tổng quan cửa hàng

Kiểm soát Công Cụ Dụng Cụ - Tài Sản Cửa Hàng

Phân công công việc và giám sát thực hiện

Chăm sóc khách hàng tại hệ thống

C. Xây dựng hệ thống

Tham gia đào tạo để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ.

Nâng cao hiệu suất lao động của nhân viên.

Kiểm soát tỷ lệ turn over nhân sự của chi nhánh.

Đánh giá và phát triển về đội ngũ kế thừa.

Phối hợp thực hiện các quy trình các phòng ban.

D. Đánh giá nhân sự

Đánh giá nhân sự thông qua các chỉ tiêu đề ra

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Quản Lý.

Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Có sự gắn bó lâu dài.

Tư duy logic và am hiểu về số liệu.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được những Anh Chị có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực F&B trao dồi năng lực.

Chế độ phúc lợi đầy đủ cho nhân viên: Thưởng Doanh Thu, Bonus ngày lương Lễ, Thưởng Lễ/Tết, Lương Tháng 13...

Được đánh giá thăng cấp và tăng lương theo định kì chính sách của Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin