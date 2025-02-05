Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 21 Triệu

Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 21 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Mức lương
15 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô B_4B3_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 15 - 21 Triệu

Lập và theo dõi các kế hoạch thực hiện dự án ( Tiến độ thi công, Kế hoạch sử dụng vật tư, kế hoạch NTP, NCC).
Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất nhà thầu phụ cho các hạng mục công việc cho dự án.
Xem xét báo giá nhà thầu phụ, nhà cung cấp cho từng dự án để đề xuất cấp trên phê duyệt.
Kiểm tra, xác nhận khối lượng thanh toán, quyết toán cho nhà thầu phụ.
Theo dõi và các vấn đề thay đổi thiết kế, các phát sinh tại công trường để lập các báo giá phát sinh gửi chủ đầu tư.
Theo dõi các vấn đề thanh toán với chủ đầu tư theo hợp đồng.
Lập, theo dõi, cập nhật các báo cáo ngân sách, dòng tiền dự án gửi ban lãnh đạo theo từng kỳ.
Các nội dung chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học, chuyên ngành kỹ sư xây dựng, kinh tế xây dựng
Giới tính: Nam
Giới tính:
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Kinh nghiệm:
Có thể đi công trình.
Thành thạo các phần mềm tin học, Autocad, Revit…
Chấp nhận tăng ca theo kế hoạch công việc đề ra

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 đến 21.000.000 đ
Mức lương:
Phụ cấp cơm trưa
Có phòng tập gym cho nhân viên
Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc
Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong Công ty
Có lộ trình thăng tiến rỏ ràng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
Mô hình làm việc chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ thiết bị, năng động, thân thiện và cởi mở
Thưởng đạt mục tiêu ( Okr) vào các dịp lễ lớn, Thưởng KPIs vào cuối năm Tăng lương hàng năm theo khung đánh giá năng lực 2P

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B_4B3_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa - Thành phố Bến Cát - Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

