Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 21 Triệu

Mức lương 15 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lô B_4B3_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 15 - 21 Triệu

Lập và theo dõi các kế hoạch thực hiện dự án ( Tiến độ thi công, Kế hoạch sử dụng vật tư, kế hoạch NTP, NCC).

Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất nhà thầu phụ cho các hạng mục công việc cho dự án.

Xem xét báo giá nhà thầu phụ, nhà cung cấp cho từng dự án để đề xuất cấp trên phê duyệt.

Kiểm tra, xác nhận khối lượng thanh toán, quyết toán cho nhà thầu phụ.

Theo dõi và các vấn đề thay đổi thiết kế, các phát sinh tại công trường để lập các báo giá phát sinh gửi chủ đầu tư.

Theo dõi các vấn đề thanh toán với chủ đầu tư theo hợp đồng.

Lập, theo dõi, cập nhật các báo cáo ngân sách, dòng tiền dự án gửi ban lãnh đạo theo từng kỳ.

Các nội dung chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học, chuyên ngành kỹ sư xây dựng, kinh tế xây dựng

Giới tính: Nam

Giới tính:

Kinh nghiệm: 3-5 năm

Kinh nghiệm:

Có thể đi công trình.

Thành thạo các phần mềm tin học, Autocad, Revit…

Chấp nhận tăng ca theo kế hoạch công việc đề ra

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 đến 21.000.000 đ

Mức lương:

Phụ cấp cơm trưa

Có phòng tập gym cho nhân viên

Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc

Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong Công ty

Có lộ trình thăng tiến rỏ ràng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc

Mô hình làm việc chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ thiết bị, năng động, thân thiện và cởi mở

Thưởng đạt mục tiêu ( Okr) vào các dịp lễ lớn, Thưởng KPIs vào cuối năm Tăng lương hàng năm theo khung đánh giá năng lực 2P

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

