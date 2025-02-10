Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Thái Bình thành lập từ năm 2012, là đại diện phân phối chính Hãng tại Việt Nam của hơn 10 Hãng sản xuất lớn trên thế giới, chuyên cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật cho các khách hàng như các Trường Đại Học, Cao Đẳng, Viện Nghiên Cứu, Các Nhà Máy sản xuất…..

Căn cứ theo nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Thái Bình cần tuyển dụng bổ sung vị trí Kỹ sư kỹ thuật dự án (Project Engineer), thông tin tuyển dụng chi tiết như sau:

1. Thông tin Công ty

- Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Thái Bình

- VP Hà nội: LK 27, No 12, khu Đồng Dưa, đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

- VP HCM: Phòng 3, Lầu 2, Tòa Nhà Gia Thy, Số 158 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

- Website: TBSC.VN

2. Nội dung tuyển dụng:

- Chức danh: Kỹ sư kỹ thuật dự án (Project Engineer)

- Địa điểm làm việc: