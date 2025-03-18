Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Quản lý dự án kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương 1 - 15 USD

- Vẽ hoàn công
- Bóc tách khối lượng
- Nghiệm thu thanh toán;
- Lập kế hoạch tiến độ, biện pháp
- Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH ngành xây dựng, thủy lợi, Kiến trúc, giao thông, hầm...
- Ứng viên là sinh viên mới ra trường hoặc những người có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí khác tương tự;
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc;
- Ứng viên: Là Nam giới.
* QUYỀN LỢI:
- Hưởng mức lương Từ 21 đến 24 triệu;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật hiện hành
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: ầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

