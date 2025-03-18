Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương 1 - 15 USD
- Vẽ hoàn công
- Bóc tách khối lượng
- Nghiệm thu thanh toán;
- Lập kế hoạch tiến độ, biện pháp
- Các công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH ngành xây dựng, thủy lợi, Kiến trúc, giao thông, hầm...
- Ứng viên là sinh viên mới ra trường hoặc những người có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí khác tương tự;
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc;
- Ứng viên: Là Nam giới.
* QUYỀN LỢI:
- Hưởng mức lương Từ 21 đến 24 triệu;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật hiện hành
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và Công ty
