Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Mức lương 1 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương 1 - 15 USD

- Vẽ hoàn công

- Bóc tách khối lượng

- Nghiệm thu thanh toán;

- Lập kế hoạch tiến độ, biện pháp

- Các công việc khác theo phân công.

- Tốt nghiệp ĐH ngành xây dựng, thủy lợi, Kiến trúc, giao thông, hầm...

- Ứng viên là sinh viên mới ra trường hoặc những người có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí khác tương tự;

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc;

- Ứng viên: Là Nam giới.

* QUYỀN LỢI:

- Hưởng mức lương Từ 21 đến 24 triệu;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật hiện hành

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và Công ty

