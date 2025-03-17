Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH )
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Quản lý dự án kỹ thuật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 23 dãy 16B3 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kỹ sư, kỹ thuật viên Phòng Kỹ thuật - Dự án.
• Số lượng: 03
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Triển khai khảo sát hệ thống, thiết kế lắp đặt các thiết bị nhất thứ, nhị thứ các hệ thống trong nhà máy điện (sẽ được hướng dẫn, đào tạo với sinh viên mới ra trường).
• Bóc tách bản vẽ, lập bảng khối lượng và danh sách các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng để chuẩn bị dự án (phối hợp với chuyên gia hãng, sẽ được hướng dẫn khi thực hiện).
• Thực thi việc triển khai dự án theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện, Đo lường điều khiển, Tự động hóa. Ưu tiên các ứng viên có chuyên môn về hệ thống điện trong các nhà máy điện, truyền tải.
• Ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học: Word, Excel, PowerPoint, Autocad.
• Yêu cầu khả năng đọc hiểu, sử dụng tài liệu chuyên ngành tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Lưu ý: Đối với các ứng viên mới ra trường, công ty sẽ hướng dẫn đào tạo trong quá trình triển khai công việc liên quan tới chuyên môn công việc.
Lưu ý:

Tại Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH ) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH )

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 23 dãy 16B3 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

