Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc phát triển mở rộng thị trường kinh doanh và khách hàng. Nay, HAIVANSHIP tuyển dụng:
- 02 Kỹ thuật viên giám sát, quản lý đóng mới tàu biển: phụ trách giám sát đóng mới, sửa chữa tàu biển, quản lý, lưu trữ và xin cấp mới các giấy tờ đăng ký, đăng kiểm tàu biển: có chuyên môn, kinh nghiện về quản lý tàu biển, đăng ký, đăng kiểm, sửa chữa tàu biển
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc thông thạo bằng Tiếng Anh.
- Làm việc ở Q.7 HCM.
- Thu nhập (Lương, thưởng…): từ 30 - 40tr.
- Làm việc ở Q.7 HCM.
- Thu nhập (Lương, thưởng…): từ 30 - 40tr.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
