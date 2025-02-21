Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Để phục vụ cho việc phát triển mở rộng thị trường kinh doanh và khách hàng. Nay, HAIVANSHIP tuyển dụng:

- 02 Kỹ thuật viên giám sát, quản lý đóng mới tàu biển: phụ trách giám sát đóng mới, sửa chữa tàu biển, quản lý, lưu trữ và xin cấp mới các giấy tờ đăng ký, đăng kiểm tàu biển: có chuyên môn, kinh nghiện về quản lý tàu biển, đăng ký, đăng kiểm, sửa chữa tàu biển

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc thông thạo bằng Tiếng Anh.

- Làm việc ở Q.7 HCM.

- Thu nhập (Lương, thưởng…): từ 30 - 40tr.

